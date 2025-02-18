Дети Филиппа Киркорова покинули Россию

Алла-Виктория Киркорова держит поклонников в курсе происходящего в ее жизни.

Отпрыски певца Филиппа Киркорова снова покинули Россию. Алла-Виктория и Мартин вернулись на учебу в Дубай, где обучение стоит более 60 тысяч долларов. Об этом сообщила дочь поп-короля на своей странице в соцсети. Она написала, что "навалила слишком много кринжа" и теперь улетает из страны. Позже 13-летняя наследница исполнителя опубликовала снимки из школы, подписав их: "Я в эти игры уже играла".

Ранее Филипп Киркоров рассказывал, что вынужден был забрать детей из школы в Дубае, поскольку на них осуществлялись нападки со стороны сверстников. Виной тому стали многочисленные пластические операции звезды и его репутация. В том числе свою роль сыграло участие Киркорова в скандальной вечеринке Ивлеевой. После этого выступления поп-короля прекратились, а сам он выступил перед поклонниками с извинениями. Тогда отпрыски певца еще учились в России и столкнулись с хейтом на родине.

Сейчас Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после целого года перерыва. Он планирует выступить с концертом в Санкт-Петербурге. Недавно стало известно, что активисты требуют отменить выступление Киркорова, поскольку, по их мнению, его репутация оставляет желать лучшего и певец несет в массы плохой пример.