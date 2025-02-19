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Среда 19 февраля

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У Ивлеевой нашли долг в 30 млн рублей

У Ивлеевой нашли долг в 30 млн рублей
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С Настей Ивлеевой были расторгнуты почти все рекламные контракты.

Телеведущая и популярный блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе крупную сумму денег – 30,8 миллионов рублей, об этом сообщает СМИ. Согласно сообщению телеграм-канала SHOT, большая часть этой суммы – 23,5 миллиона рублей – была начислена Анастасии после того, как ее компания под названием "Капельница групп", оказавшаяся банкротом, не смогла погасить свои долги перед кредиторами. Помимо этого, аналогичная сумма долга была предъявлена и ее бизнес-партнеру Дмитрию Аникину, который совместно с Ивлеевой основал данную компанию. В результате оба они обязаны выплатить еще по 7,3 миллиона рублей каждому.

Стоит отметить, что компания "Капельница групп" была основана Анастасией Ивлеевой в 2021 году с целью открыть бар. Однако, несмотря на планы, заведение так и не было открыто, а причины, по которым проект не был реализован, остаются неизвестными.

Напомним, Ивлеева до сих не появляется на российском телевидении. Не видно Настю и на светских мероприятиях. Это происходит из-за скандальной "голой вечеринки", которую Ивлеева организовала в декабре 2023 года. Во время затворничества блогер путешествовала и даже успела выйти замуж.

К слову, певец Прохор Шаляпин недавно призвал общественность простить Ивлееву. Он заявил, что спрашивать нужно со старшего поколения, а у молодых должно быть право на ошибку. Поклонники, кстати, ответили на выпал Шаляпина, что давно простили Ивлееву и вообще "им все равно".

Шоу-бизнес в Telegram

19 февраля 2025, 03:14
Настя Ивлеева. Фото: Youtube / @sobchak
Телеграм-канал Short• Требует проверки

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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