Куценко неожиданно отреагировал на провокационный вопрос о трупе в "Запорожце"

Гоша Куценко оказался втянут в инцидент, связанный с его автомобилем марки "Запорожец". Судя по всему, актера утомило повышенное внимание прямы в связи с инцидентом.

Недавно машине, о которой идет речь, было обнаружено тело женщины. Это вызвало широкий резонанс в СМИ и среди поклонников.

Когда журналистка попыталась выяснить подробности шокирующего события, Куценко отреагировал довольно резко. Он показал средний палец и поспешил ретироваться. Стоит отметить, что резонансная история с "Запорожцем" начала развиваться 19 января, когда в автомобиле нашли труп.

По информации следствия, подозреваемым в убийстве стал 30-летний мужчина, который, по его словам, после употребления алкоголя поссорился с жертвой и нанес ей смертельный удар ножом. Тело было спрятано в салоне автомобиля, что добавило еще больше загадочности к этому делу. При осмотре машины не было обнаружено следов взлома, что указывает на то, что автомобиль, вероятно, не был заперт.

Известно, что Куценко приобрел свой "Запорожец" в 2019 году. В последние годы автомобиль находился под брезентом во дворе на Кутузовском проспекте, на транспортном средстве висел неоплаченный штраф. Интересно, что до этого момента актер не высказывался о своем автомобиле и не делал акцентов на его значении для него.