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Вернуть тело после родов помогут эти три операции

Вернуть тело после родов помогут эти три операции
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Тигран Алексанян рассказал, какие методики действительно работают.

Материнство – это чудо, наполненное бесценными моментами радости и любви. Но изменения фигуры после беременности и родов часто становятся источником переживаний для многих женщин. Растяжки, обвисший живот, потеря упругости груди – все это может негативно отразиться на самооценке и уверенности в себе. К счастью, современная пластическая хирургия предлагает эффективные решения, помогающие вернуть прежнюю форму и обрести гармонию с собственным телом. Мы пообщались с доктором медицинских наук, профессором Тиграном Алексаняном, чтобы узнать о трех наиболее популярных операциях среди молодых мам.

Маммопластика: возвращение к красивой и упругой груди

Беременность и лактация сильно влияют на состояние груди. Гормональные перестройки, расширение молочных протоков приводят к потере упругости, обвисанию и изменению формы. Диеты и физические упражнения в этом случае часто оказываются бессильными. Маммопластика – это комплексное решение, которое позволяет скорректировать все эти изменения.

Операция включает в себя несколько вариантов. Один из них – аугментация (увеличение груди). В данном случае используются силиконовые имплантаты, которые позволяют увеличить объем груди и придать ей желаемую форму. Выбор имплантатов осуществляется индивидуально с учетом анатомических особенностей пациентки и ее желаний.

Еще одна разновидность коррекции груди – мастопексия (подтяжка молочных желез). Операция направлена на подтяжку обвисшей ткани груди, восстановление ее упругости и придания более молодой формы. В некоторых случаях мастопексия может сочетаться с аугментацией.

И еще один вариант пластики груди – редукционная маммопластика (уменьшение груди). Этот вид маммопластики позволяет уменьшить размер груди, улучшить ее форму и снять нагрузку с позвоночника, которая может возникнуть при большом размере бюста. Выбор конкретного метода зависит от индивидуальных особенностей каждой женщины и обсуждается с хирургом на консультации. Результат – гармоничный внешний вид груди, повышение самооценки и восстановление уверенности в себе.

Абдоминопластика: прощание с лишними сантиметрами на талии

После родов живот часто остается растянутым и обвисшим. Растяжение мышц брюшного пресса, избыток кожи и жира – все это сложно скорректировать даже интенсивными физическими упражнениями. Абдоминопластика решает эту проблему комплексно. Операция включает липосакцию – удаление избытков жировых отложений в области живота, боков и талии. Это помогает создать более четкий контур фигуры.

Также в абдоминопластику входит подтяжка кожи – удаление излишков растянутой кожи и подтяжка мышц брюшного пресса, что формирует плоский и упругий живот.

Результатом абдоминопластики становится заметное улучшение контура живота, уменьшение объемов талии и восстановление эстетической привлекательности фигуры. Пациентки отмечают значительное повышение самооценки и улучшение общего самочувствия.

Липосакция отдельных зон: полное восстановление прежних контуров тела

Помимо абдоминопластики, многие молодые мамы обращаются к липосакции отдельных зон – например, бедер, ягодиц или внутренней поверхности бедра, где после родов часто скапливается лишний жир. Липосакция – это малоинвазивная процедура, которая позволяет быстро и эффективно удалить локальные жировые отложения, корректируя фигуру и улучшая ее пропорции.

Тигран Алексанян подчеркивает, важно помнить, что пластическая хирургия – это серьезное решение, которое требует взвешенного подхода и консультации с квалифицированным специалистом. Перед операцией необходимо пройти полное обследование и обсудить все риски и возможные последствия с хирургом.

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18 февраля 2025, 06:38
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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