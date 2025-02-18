После отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу

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Вторник 18 февраля

19:33После отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу 18:43Алсу стала без стеснения принимать подарки от состоятельных мужчин после развода 17:40Уколова попросила интимный совет у Апиной перед постелью с "мужем" певицы 17:24"Давай поженимся!": ставшего звездой соцсетей ударника с телефоном взяла в оборот Гузеева 17:23Сати Казанова объявила о скором возвращении на сцену после родов 16:29Певица Глюкоза переживает горькую утрату: Была самым важным человеком 15:39Продюсер Дворцов раскрыл баснословный гонорар скандалиста Прилучного за день работы 14:28Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова 13:31Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете 13:09Дети Филиппа Киркорова покинули Россию 11:56Активисты требуют отменить выступления Филиппа Киркорова 11:43Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО 11:29Красавец из фильмов "По имени Барон" и "Монтекристо" Илья Шакунов рассказал о заработке 10:57Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка 10:14Лепс пожаловался, что тратит на молодую возлюбленную слишком много денег 09:30Бондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так? 08:39В столице зафиксирован новый температурный минимум 06:38Вернуть тело после родов помогут эти три операции 03:28Выступление певицы Лолиты снова отменили 00:36Звезда "Интернов" Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 10 кг 21:31Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке 20:56Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро 20:33Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок 20:22Лисовец прервал молчание после сенсационного известия об онкологии: Скрывать не буду 18:45С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами 17:37Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве 16:46Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно 16:42До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого 16:059 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 15:40Седокова изощренно ответила на жесткие нападки после смерти Тиммы 13:28Стилист Влад Лисовец смертельно болен 12:31"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных 11:18"Я вообще ни для кого не звезда": Полина Агуреева рассказала об отношениях с сыновьями 11:16Алсу потребовала ограничить бывшему мужу выезд за пределы Российской Федерации 10:22В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку 09:57Стас Костюшкин принял решение покинуть Россию 09:06"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном 08:27К концу недели в Москву может прийти оттепель 04:17Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс 00:46"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 00:24Анна Калашникова обесценила высшее образование 21:29ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки 18:09Продюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 14:23Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции" 12:05Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами 08:33Валерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 20:17Многодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 16:38Находящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной 14:31Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования 12:42Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы
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После отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу

После отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу
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Жители подмосковной деревни Грязь, расположенной неподалеку от знаменитого замка Аллы Пугачевой, готовят коллективную жалобу на ухудшение качества водоснабжения.

После отъезда звездной пары местные жители начали замечать, что из кранов течет ржавая вода. Это стало причиной недовольства людей, поскольку плохое качество воды стало для многих настоящим бытовым ужасом.

В беседе с журналистами граждане рассказали, что уже собрали 59 подписей под обращением. Одна из местных жительниц показала условия, в которых она вынуждена жить. Смесители и стены ванной комнаты оказались покрыты ржавчиной, а емкость для порошка в стиральной машине приобрела коричневый оттенок.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

По словам жителей, фильтры для воды не справляются с проблемой — они быстро покрываются ржавым налетом и становятся бесполезными. Несмотря на проблемы с водоснабжением, соседи Пугачевой и Галкина отмечают, что сам замок построен качественно. На объекте нет следов плесени, о которых ранее сообщали некоторые СМИ. Это вызывает у местных жителей недоумение: как такая проблема могла возникнуть именно после того, как звезды покинули свои апартаменты.

По информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, замок Пугачевой готовят к продаже. Сообщается, что на данный момент проводятся работы по очистке здания, а также забора и стен, которые якобы покрылись мхом.

Напомним, ранее шоумен Стас Барецкий выразил желание провести на территории замка музыкальный фестиваль. Он пообещал направить все вырученные средства на восстановление объекта. Эта инициатива может привлечь внимание к проблемам деревни и помочь жителям решить их насущные бытовые вопросы.

Шоу-бизнес в Telegram

18 февраля 2025, 19:33
Алла Пугачева. Фото: соцсети
NEWS.ru✓ Надежный источник

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