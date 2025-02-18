После отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу

Жители подмосковной деревни Грязь, расположенной неподалеку от знаменитого замка Аллы Пугачевой, готовят коллективную жалобу на ухудшение качества водоснабжения.

После отъезда звездной пары местные жители начали замечать, что из кранов течет ржавая вода. Это стало причиной недовольства людей, поскольку плохое качество воды стало для многих настоящим бытовым ужасом.

В беседе с журналистами граждане рассказали, что уже собрали 59 подписей под обращением. Одна из местных жительниц показала условия, в которых она вынуждена жить. Смесители и стены ванной комнаты оказались покрыты ржавчиной, а емкость для порошка в стиральной машине приобрела коричневый оттенок.

По словам жителей, фильтры для воды не справляются с проблемой — они быстро покрываются ржавым налетом и становятся бесполезными. Несмотря на проблемы с водоснабжением, соседи Пугачевой и Галкина отмечают, что сам замок построен качественно. На объекте нет следов плесени, о которых ранее сообщали некоторые СМИ. Это вызывает у местных жителей недоумение: как такая проблема могла возникнуть именно после того, как звезды покинули свои апартаменты.

По информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, замок Пугачевой готовят к продаже. Сообщается, что на данный момент проводятся работы по очистке здания, а также забора и стен, которые якобы покрылись мхом.

Напомним, ранее шоумен Стас Барецкий выразил желание провести на территории замка музыкальный фестиваль. Он пообещал направить все вырученные средства на восстановление объекта. Эта инициатива может привлечь внимание к проблемам деревни и помочь жителям решить их насущные бытовые вопросы.