Открестившуюся от пластических операций Боню подняли на смех

Виктория Боня сделала резонансное заявление, спровоцировав насмешки в свой адрес. Знаменитость сообщила, что не прибегала к пластическим операциям.

45-летняя модель и телеведущая, известная своей яркой внешностью и активной позицией, решила ответить на критику своих подписчиков, которые обвинили ее в использовании хирургических методов для поддержания молодости. В своем блоге Виктория поделилась рекламой витаминных капельниц, популярных среди звезд Голливуда.

Она заверила, что эти капельницы якобы помогают ухаживать за кожей и поддерживать ее в отличном состоянии. Однако многие фолловеры не поверили ее словам и начали активно высмеивать модель, напоминая о многочисленных изменениях во внешности, которые, по их мнению, не могли произойти без вмешательства хирургов.

Пользователи Сети указали на явные признаки пластики, которые, по их мнению, были заметны на лицах многих знаменитостей. В ответ на критику Виктория попыталась оправдаться, утверждая, что единственное хирургическое вмешательство, которое она перенесла, — это "лисьи глазки". Ведущая подчеркнула, что не делала никаких подтяжек лица и всегда открыто говорила о своих методах ухода за собой.

"Я считаю себя экспертом не только в косметике, но и во всей бьюти-индустрии", — заявила Боня.

Она добавила, что ей важно быть честной с подписчиками и делиться своими личными секретами красоты. Однако многие пользователи Сети, мягко говоря, подвергли сомнению достоверность ее слов.