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Вторник 18 февраля

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В столице зафиксирован новый температурный минимум

В столице зафиксирован новый температурный минимум
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Жителей Москвы ждут снегопады и мороз.

Москву продолжают одолевать морозы. Во вторник, 18 февраля, жителей российской столицы ожидает облачная с прояснениями погода. Днем в некоторых районах возможен даже небольшой снегопад. Автолюбителям стоит быть осторожнее, поскольку, по информации, предоставленной Гидрометцентром России, на некоторых участках дорог возможно появление гололеда.

Днем температура воздуха в Москве не поднимется выше 6 градусов со знаком минус. В области градусник покажет от 5 до 10 градусов мороза. К тому же ощущаться будет еще ниже, ведь с юго-запада подует ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление при этом останется стабильным и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Стоит отметить, что минувшей ночью на метеостанции ВДНХ был зарегистрирован новый температурный минимум. Термометр показал минус 12,7 градусов поЦельсию. На других городских метеостанциях также наблюдались низкие показатели: от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса в районе Бутово.

К слову, к выходным синоптики обещали потепление, да и в целом многое говорит о скором приближении весны. Правда, осадки еще стоит ждать, но температура станет мягче, и к концу недели в столицу должна прийти самая настоящая оттепель.

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18 февраля 2025, 08:39
Фото: mskagency.ru
Гидрометцентр России✓ Надежный источник

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