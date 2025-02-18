Сын Собчак поставил желающего встретиться Виторгана перед фактом

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана поставил артиста перед фактом. Мальчик не знает, сможет ли увидеться с отцом в ближайшее время.

В своем свежем посте бывший супруг Собчак поделился перепиской с восьмилетним сыном. Как оказалось, наследник артиста тоже имеет довольно плотный график.

"Я посмотрю, когда смогу по расписанию", — ответил Платон.

Ответ ребенка отцу в таком ключе вызвал удивление и искреннее любопытство у подписчиков. Стоит отметить, что Максим Виторган, помимо своей актерской карьеры, активно гастролирует.

В феврале он планирует провести 18 спектаклей, среди которых две премьеры. Одна из этих постановок пройдет за пределами Москвы, и это добавляет еще больше напряженности в его расписание. Несмотря на насыщенный график, актер старается находить время для общения с сыном, но, как выяснилось, у мальчика тоже есть свои обязательства и занятия.

Любопытно, что ранее Ксения Собчак опубликовала свод довольно жестких правил, которыми она руководствуется при воспитании ребенка. Так, например, подписчики ведущей смогли узнать, что Платону крайне редко позволено питаться фастфудом и сидеть в интернете. Некоторые посчитали такие ограничения излишними, но большинство людей сошлись во мнении, что Ксения любит своего сына, поэтому уделяет ему столько внимания.

Виторган также не забывает о своей личной жизни. Недавно он был замечен в Риме со своей возлюбленной Анной Коротковой. Пара наслаждалась романтическими моментами, гуляя по живописным улицам итальянской столицы и получая удовольствие от общения друг с другом.