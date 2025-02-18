Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка

Семья Зверева пережила страшное горе Тесты Нагиев всполошил народ заявлением Игры Сонник

Топ новостей недели

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышкиТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки "По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба СтриженоваСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры

Лента новостей

Вторник 18 февраля

10:57Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка 10:14Лепс пожаловался, что тратит на молодую возлюбленную слишком много денег 09:30Бондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так? 08:39В столице зафиксирован новый температурный минимум 06:38Вернуть тело после родов помогут эти три операции 03:28Выступление певицы Лолиты снова отменили 00:36Звезда "Интернов" Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 10 кг 21:31Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке 20:56Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро 20:33Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок 20:22Лисовец прервал молчание после сенсационного известия об онкологии: Скрывать не буду 18:45С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами 17:37Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве 16:46Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно 16:42До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого 16:059 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 15:40Седокова изощренно ответила на жесткие нападки после смерти Тиммы 13:28Стилист Влад Лисовец смертельно болен 12:31"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных 11:18"Я вообще ни для кого не звезда": Полина Агуреева рассказала об отношениях с сыновьями 11:16Алсу потребовала ограничить бывшему мужу выезд за пределы Российской Федерации 10:22В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку 09:57Стас Костюшкин принял решение покинуть Россию 09:06"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном 08:27К концу недели в Москву может прийти оттепель 04:17Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс 00:46"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 00:24Анна Калашникова обесценила высшее образование 21:29ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки 18:09Продюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 14:23Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции" 12:05Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами 08:33Валерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 20:17Многодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 16:38Находящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной 14:31Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования 12:42Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы 09:52Екатерина Мизулина обещала раскрыть правду своих взаимоотношений с SHAMAN 06:42Прилучный набрался смелости рассказать о своем самом безумном поступке 03:27Покинувшая Россию Семенович раскрыла свое местонахождение: Ни разу там не была 00:14Нагиев сделал сенсационное заявление о романе со всемирно известной супермоделью 21:04Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля 20:07В семье стилиста Зверева случилось страшное горе 19:21В День Святого Валентина Бузова похвалилась шикарным букетом цветов 18:30Слово – за полицией: Кравец идет в суд после страшной смерти Тиммы 17:17Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве 17:05Алсу поделилась с подписчиками ироничным видео: Не везет в любви 15:03Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье 14:19"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем 14:11Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка

Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка
81

Фигуристка Татьяна Навка попросила своих поклонников не открывать сообщения, приходящие с ее второго аккаунта.

49-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила поклонникам, что злоумышленники взломали ее официальный аккаунт, где она делилась новостями о своих проектах и ледовых шоу. Как сообщила спортсменка, хакеры атаковали с IP-адреса, зарегистрированного в Германии. Сразу же мошенники выдвинули незаконны требования, сообщает Клео.ру.

Навка, опасаясь, что кто-то может пострадать от действия мошенников, призвала своих подписчиков не переходить по ссылкам, вызывающим подозрение. Навка тут же создала новый аккаунт и заверила поклонников, что публиковать всю актуальную информацию будет только на новой странице.

Напомним, недавно Татьяна Навка осуществила свою давнюю мечту и открыла первую в России ледовую арену мирового уровня. Торжественное открытие площадки состоялось в конце января текущего года. К слову, на одном из недавних выступлений поклонники могли увидеть, что Навка объединилась на сцене с Петром Чернышевым, который тяжело переживает утрату своей любимой жены Анастасии Заворотнюк. Фанаты порадовались, что фигурист возвращается к жизни, а Татьяна Навка активно ему в этом помогает, погружая в работу.

Отметим, что Петр Чернышев стал выглядеть намного лучше. Если первые его фото после семейной трагедии внушали ужас поклонникам – на них он выглядел глубоким стариком, то теперь спортсмен сбрил бороду и стал выглядеть намного лучше.

Шоу-бизнес в Telegram

18 февраля 2025, 10:57
Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
КЛЕО✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Дочь покойной Заворотнюк вышла на связь с душераздирающим заявлением
Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Лепс пожаловался, что тратит на молодую возлюбленную слишком много денег

Лепс пожаловался, что тратит на молодую возлюбленную слишком много денег
Григорий Лепс объявил о помолвке с Авророй Киба. Весной Григорий Лепс сообщил о своей помолвке со студенткой Авророй Киба, которая моложе певца на 44 года.

Бондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так?

Бондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так?
Влад Лисовец подтвердил свои проблемы со здоровьем. Недавно Влад Лисовец высказался относительно слухов о тяжелом заболевании, отметив, что не следует доверять всему, что публикуют в интернете.

Выступление певицы Лолиты снова отменили

Выступление певицы Лолиты снова отменили
Лолита Милявская переживает многочисленные отмены. Выступление певицы Лолиты снова отменили.

Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке

Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке
Кристина Асмус решилась на неожиданный шаг и показала себя в свадебном платье. Это произошло на фоне недавних слухов о помолвке актрисы. "Обручились!", — прокомментировала обнародованный кадр артистка.

Лисовец прервал молчание после сенсационного известия об онкологии: Скрывать не буду

Лисовец прервал молчание после сенсационного известия об онкологии: Скрывать не буду
Владислав Лисовец прокомментировал тревожные новости о своем здоровье. В СМИ появились данные о выявлении онкологического заболевания у известного российского стилиста. В своем сообщении ведущий выразил благодарность всем, кто проявил по отношению к нему заботу и поддержку.

Выбор читателей

17/02Пнд9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 17/02ПндСтас Костюшкин принял решение покинуть Россию 17/02Пнд"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном 16/02ВскПродюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 17/02Пнд"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 17/02ПндСтилист Влад Лисовец смертельно болен