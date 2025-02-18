Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка

Фигуристка Татьяна Навка попросила своих поклонников не открывать сообщения, приходящие с ее второго аккаунта.

49-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила поклонникам, что злоумышленники взломали ее официальный аккаунт, где она делилась новостями о своих проектах и ледовых шоу. Как сообщила спортсменка, хакеры атаковали с IP-адреса, зарегистрированного в Германии. Сразу же мошенники выдвинули незаконны требования, сообщает Клео.ру.

Навка, опасаясь, что кто-то может пострадать от действия мошенников, призвала своих подписчиков не переходить по ссылкам, вызывающим подозрение. Навка тут же создала новый аккаунт и заверила поклонников, что публиковать всю актуальную информацию будет только на новой странице.

Напомним, недавно Татьяна Навка осуществила свою давнюю мечту и открыла первую в России ледовую арену мирового уровня. Торжественное открытие площадки состоялось в конце января текущего года. К слову, на одном из недавних выступлений поклонники могли увидеть, что Навка объединилась на сцене с Петром Чернышевым, который тяжело переживает утрату своей любимой жены Анастасии Заворотнюк. Фанаты порадовались, что фигурист возвращается к жизни, а Татьяна Навка активно ему в этом помогает, погружая в работу.

Отметим, что Петр Чернышев стал выглядеть намного лучше. Если первые его фото после семейной трагедии внушали ужас поклонникам – на них он выглядел глубоким стариком, то теперь спортсмен сбрил бороду и стал выглядеть намного лучше.