Продюсер Дворцов раскрыл баснословный гонорар скандалиста Прилучного за день работы

Павел Прилучный – один из самых ярких представителей российского кинематографа. Артист на слуху у зрителей благодаря множеству успешных проектов.

Прилучный продолжает активно сниматься и не теряет популярности. Карьера актера началась с небольших ролей, но со временем он стал востребованным артистом, которого охотно приглашают в различные фильмы и сериалы.

По словам продюсера Сергея Дворцова, Прилучный зарабатывает внушительные суммы — около 3,5 миллионов рублей за съемочный день. Это делает Павла одним из самых высокооплачиваемых актеров в стране.

Несмотря на свою популярность и высокий гонорар, репутация Прилучный в профессиональных кругах остается неоднозначной. Он известен как артист с ярким характером и эмоциональной натурой, что иногда приводит к конфликтам на съемочной площадке.

Дворцов отметил, что Прилучный может быть агрессивным и настойчивым, и это создает определенные трудности для режиссеров. Однако, по мнению продюсера, такие черты характера не всегда являются негативными. Они помогают актеру отстаивать свои интересы и сохранять высокие стандарты работы.

Последнее время Павел активно сотрудничает с известным режиссером Сариком Андреасяном, но также открыт к новым проектам с другими постановщиками. Что касается его участия в рекламных проектах или корпоративных мероприятиях, то здесь ситуация несколько иная.

Прилучный редко выступает в роли ведущего на корпоративах и предпочитает оставаться в рамках киноиндустрии. Это решение может быть связано с его стремлением поддерживать имидж и не распыляться на менее значимые мероприятия.