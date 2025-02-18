Певица Глюкоза переживает горькую утрату: Была самым важным человеком

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками переживаниями из-за утраты. Артистка до сих пор не может смириться с тем, что потеряла бабушку.

В своем трогательном посте в социальных сетях певица вспомнила о родственнице в день ее рождения, который мог бы стать 94-м. Для Глюкозы бабушка всегда была не только близким человеком, но и надежной опорой, которая поддерживала и принимала ее такой, какая она есть.

"Она была для меня самым важным человеком в жизни. Бабушка вырастила меня и всегда верила в мои силы. Я обожала проводить с ней время, просто лежать рядом и обсуждать все на свете", — написала певица.

Однако, несмотря на близость, артистка чувствует сожаление о том, что из-за постоянной занятости ей не удавалось часто видеть бабушку.

"Иногда кажется, что они будут с нами всегда, и мы не успеваем сказать им то, что так важно", — отметила Глюкоза.

Знаменитость напомнила о том, что жизнь порой отвлекает нас от самых важных вещей — теплых встреч и искренних разговоров. Сейчас, когда бабушки уже нет рядом, Глюкоза осознала, как много еще осталось несказанного. "Мы часто увлекаемся повседневными заботами и не замечаем, как время уходит", — добавила она.