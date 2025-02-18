Григорий Лепс объявил о помолвке с Авророй Киба.

Весной Григорий Лепс сообщил о своей помолвке со студенткой Авророй Киба, которая моложе певца на 44 года. Несмотря на желание артиста поскорее зарегистрировать отношения, он уважает решение невесты сначала завершить обучение. Однако учеба девушки проходит в Лондоне, что создает определенные трудности для пары.

Чтобы проводить время вместе, Лепс регулярно оплачивает дорогостоящие перелеты Авроры из Великобритании в Россию. Девушка часто приезжает в Москву к своему жениху.

Как сообщает СМИ, Лепс пожаловался, что тратит на молодую возлюбленную слишком много денег и признался, что эти перелеты сильно опустошают его кошелек. Высокие расходы на авиабилеты стали дополнительной нагрузкой на финансовые дела Лепса, недавно закрывшего несколько нерентабельных проектов, включая производство очков, которыми певец активно занимался долгие годы.

Тем не менее, Лепс продолжает оставаться одним из наиболее востребованных исполнителей российской эстрады. Недавно он увеличил стоимость своего часового выступления до 11 миллионов рублей, поэтому средств, полученных от корпоративных мероприятий, должно хватить на покрытие всех расходов.

Напомним, Аврора Киба обучается дизайну в одном из престижных колледжей Лондона. Выросшая в обеспеченной семье, девушка привыкла к роскоши и легко покупает дорогие подарки для любимого мужчины. Лепс отмечает, что никогда прежде не получал таких дорогих и изысканных вещей.

