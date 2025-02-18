Киркоров атаковал Шаляпина в эфире популярного шоу из-за личных счетов

В мире шоу-бизнеса скандалы – не редкость. Недавно Филипп Киркоров откровенно заявил, что не желает видеть Шаляпина среди участников шоу "Маска".

Ситуация обострилась после заявлений Шаляпина на одном из популярных подкастов. В этом разговоре шоумен поддержал блогера Настю Ивлееву, с которой у Киркорова возник длительный конфликт, связанный с так называемой "голой" вечеринкой.

Шаляпин, не стесняясь в выражениях, заявил, что крайне негативно относится к "старшим участникам" скандального мероприятия. Эти слова, очевидно, задели Киркорова, который воспринял их как прямую атаку на себя.

В новом выпуске "Маски" Филипп Бедросович продемонстрировал свое недовольство, когда ведущая Регина Тодоренко предположила, что Шаляпин может скрываться под одной из масок. Его реакция была мгновенной.

"Прохор, я вам желаю, чтобы вы там не были", — атаковал он Шаляпина, обращаясь к предполагаемому участнику.

Члены жюри также не остались в стороне от конфликта. Стас Костюшкин, который сидит рядом с Киркоровым, заявил, что в случае конфликта он поддержит именно Филиппа.

Напомним, Прохор Шаляпин убежден, что в российском шоу-бизнесе много "исчадий ада", которые каждый день устраивают провокации и вызывают негативные эмоции у публики. В глазах артиста настоящие виновники инцидентов — это те, кто использует скандалы для привлечения внимания к себе, а не те, кто просто оказался в неправильном месте в неправильное время.