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Вторник 18 февраля

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Алсу стала без стеснения принимать подарки от состоятельных мужчин после развода

Алсу стала без стеснения принимать подарки от состоятельных мужчин после развода
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Певица Алсу наконец-то начала новую главу в своей жизни. После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица переизобретает себя.

В новом выпуске "ШБ-шоу" артистка призналась, что активно принимает ухаживания и дорогие подарки от мужчин. Таким способом певица выражает желание вновь открыть свое сердце для любви.

По словам Алсу, она не испытывает сожалений по поводу своего прошлого брака. Артистка уверена, что все происходящее в ее жизни — это часть пути к личному счастью.

"Я не страдаю, вспоминая о том времени. Наоборот, я открыта для новых знакомств и готова принимать знаки внимания", — поделилась она.

Алсу. Фото: Феликс Грозданов

Певица отметила, что мужчины действительно проявляют к ней интерес, и это поднимает ей настроение. Примечательно, что многие из тех, кто ухаживает за Алсу, оказываются довольно состоятельными людьми, готовыми делать щедрые подарки.

"Пусть дарят… Я всегда говорю мужчине с самого начала: "вариант или не вариант". Если он все равно хочет сделать подарок, это его выбор", — добавила певица с улыбкой.

Развод с Яном Абрамовым, который состоялся в 2024 году, стал важным событием в жизни Алсу. Хотя певица не раскрыла всех деталей расставания, она намекнула на возможную неверность мужа.

Шоу-бизнес в Telegram

18 февраля 2025, 18:43
Алсу. Фото: Феликс Грозданов
ШБ-Шоу✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

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