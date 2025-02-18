Активисты требуют отменить выступления Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров возобновил концертную деятельность.

Недавно Киркоров объявил о своем возвращении на сцену после годичного перерыва и анонсировал два концерта в Петербурге. В связи с этим правозащитная организация "Радетель" направила обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом отменить предстоящие концерты Филиппа Киркорова. Аналогичное письмо было отправлено в комитет культуры города, сообщает СМИ.

В своем обращении активисты назвали творчество певца "деструктивной идеологией". Правозащитники также напомнили о скандальной "голой вечеринке", в которой участвовал Киркоров, и о случаях оскорбления чувств верующих на его концертах в 2022 году.

Кроме того, представители группы выразили обеспокоенность по поводу "пропаганды разврата, девиантного поведения и алкоголизма" в творчестве артиста.

Кроме того, продолжаются отмены еще одной участницы той самой вечеринки 2023 года. Лолита Милявская переживает кризис в карьере. Несмотря на то, что она снова начала концертную деятельность летом прошлого года, общественность выступает против ее выступлений. Певица не скрывает, что посетила мероприятие наряду с Киркоровым и другими артистами, и теперь расплачивается за свою ошибку, в которой, по ее словам, не сильно раскаивается.

Филипп Киркоров наоборот недавно заявил о том, что зашел в клуб, где проходила вечеринка, совсем ненадолго. Кроме того, он оскорбил организатора мероприятия Настю Ивлееву, обвинив в том, что она его подставила перед поклонниками.