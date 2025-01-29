Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне

Ингредиенты:
• Оливковое масло — 2 ст. л.
• Лук — 1 шт., мелко нарезанный
• Чеснок — 2 зубчика, измельченных
• Морковь — 2 шт., нарезанная кубиками
• Сельдерей — 2 стебля, нарезанные кубиками
• Картофель — 2 шт., нарезанного кубиками
• Цукини — 1 шт., нарезанных кубиками
• Помидоры — 2 шт., нарезанных кубиками (или консервированные помидоры)
• Фасоль белая — 1 банка, промытая и высушенная
• Горошек зеленый — 100 г (свежий или замороженный)
• Макароны мелкие (например, орзо или звездочки) — 100 г
• Овощной бульон — 1 литр
• Томатная паста — 2 ст. л.
• Лавровый лист — 1 шт.
• Соль, черный молотый перец — по вкусу
• Свежая зелень (базилик, петрушка) — для подачи
Инструкции:
- Нарежьте лук, чеснок, морковь, сельдерей, картофель, цукини и помидоры.
- В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности лука (около 3-4 минут).
- К луку и чесноку добавьте морковь, сельдерей, картофель и цукини. Обжаривайте, помешивая, еще 5-7 минут.
- Добавьте томатную пасту и лавровый лист, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.
- Влейте овощной бульон, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 10 минут.
- Положите белую фасоль и зеленый горошек в кастрюлю, продолжайте варить еще 5-7 минут.
- Добавьте макароны и варите суп до готовности макарон (обычно это занимает 8-10 минут).
- По вкусу добавьте соль и черный молотый перец.
- Перед подачей удалите лавровый лист. Суп украсьте свежей зеленью (базилик, петрушка), при желании добавьте тертый пармезан.
Советы:
• Вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя другие сезонные овощи, такие как шпинат, брокколи или тыкву.
• Для придания супу более насыщенного вкуса можно добавить немного белого вина или соевого соуса.
• Если предпочитаете более густой суп, добавьте больше макарон или овощей.
Приятного аппетита!