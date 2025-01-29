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Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне

Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне
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Минестроне – это традиционный итальянский овощной суп, известный своим насыщенным вкусом и разнообразием ингредиентов. Он идеально подходит для тех, кто любит здоровую пищу, богатую витаминами и клетчаткой. Благодаря добавлению пасты, минестроне становится сытным блюдом, способным утолить голод даже самого требовательного гурмана. Попробуйте приготовить этот классический итальянский суп, и он наверняка станет одним из ваших любимых рецептов!

Ингредиенты:

• Оливковое масло — 2 ст. л.

• Лук — 1 шт., мелко нарезанный

• Чеснок — 2 зубчика, измельченных

• Морковь — 2 шт., нарезанная кубиками

• Сельдерей — 2 стебля, нарезанные кубиками

• Картофель — 2 шт., нарезанного кубиками

• Цукини — 1 шт., нарезанных кубиками

• Помидоры — 2 шт., нарезанных кубиками (или консервированные помидоры)

• Фасоль белая — 1 банка, промытая и высушенная

• Горошек зеленый — 100 г (свежий или замороженный)

• Макароны мелкие (например, орзо или звездочки) — 100 г

• Овощной бульон — 1 литр

• Томатная паста — 2 ст. л.

• Лавровый лист — 1 шт.

• Соль, черный молотый перец — по вкусу

• Свежая зелень (базилик, петрушка) — для подачи

Инструкции:

  1. Нарежьте лук, чеснок, морковь, сельдерей, картофель, цукини и помидоры.
  2. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности лука (около 3-4 минут).
  3. К луку и чесноку добавьте морковь, сельдерей, картофель и цукини. Обжаривайте, помешивая, еще 5-7 минут.
  4. Добавьте томатную пасту и лавровый лист, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.
  5. Влейте овощной бульон, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 10 минут.
  6. Положите белую фасоль и зеленый горошек в кастрюлю, продолжайте варить еще 5-7 минут.
  7. Добавьте макароны и варите суп до готовности макарон (обычно это занимает 8-10 минут).
  8. По вкусу добавьте соль и черный молотый перец.
  9. Перед подачей удалите лавровый лист. Суп украсьте свежей зеленью (базилик, петрушка), при желании добавьте тертый пармезан.

Советы:

• Вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя другие сезонные овощи, такие как шпинат, брокколи или тыкву.

• Для придания супу более насыщенного вкуса можно добавить немного белого вина или соевого соуса.

• Если предпочитаете более густой суп, добавьте больше макарон или овощей.

Приятного аппетита!

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29 января 2025, 10:38
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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