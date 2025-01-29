Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова

Шах-плов — это традиционное азербайджанское праздничное блюдо, которое готовится с рисом, сухофруктами и мясом.
Ингредиенты:
Для казмага (основы):
- Рис басмати — 500 г
- Вода — 750 мл
- Соль — 1 ст.л.
- Баранина или говядина — 600 г
- Курдючный жир — 100 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Сухофрукты (курага, чернослив, изюм) — 200 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Корица — 1 палочка
- Кардамон — 4-5 коробочек
- Шафран — щепотка
- Топленое масло — 150 г
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Тонкий армянский лаваш — 2 листа
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка риса
- Промойте рис несколько раз холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Затем замочите его в теплой подсоленной воде на 30 минут.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и доведите до кипения.
- Всыпьте промытый рис и варите на среднем огне до полуготовности (примерно 7-10 минут), после чего слейте воду через дуршлаг.
- Нарежьте мясо небольшими кусочками.
- Растопите курдючный жир в глубокой сковороде или казане.
- Обжарьте мясо до румяной корочки, затем добавьте нарезанный полукольцами лук и продолжайте жарить до мягкости лука.
- Добавьте к мясу сухофрукты, грецкие орехи, корицу, кардамон и шафран. Посолите и поперчите по вкусу. Все тщательно перемешайте и тушите на медленном огне 10-15 минут.
- Возьмите глубокий казан или толстостенную кастрюлю. Смажьте дно и стенки топленым маслом.
- Выстелите дно и стенки казана тонким армянским лавашем таким образом, чтобы края свисали наружу.
- Выложите половину риса ровным слоем поверх лаваша.
- Равномерно распределите мясную начинку с сухофруктами и орехами.
- Накройте оставшимся рисом.
- Свисающие края лаваша заверните внутрь, закрывая плов.
- Сверху полейте растопленным топленым маслом.
- Закройте казан крышкой и поставьте на слабый огонь. Томите плов примерно 1 час, чтобы рис полностью приготовился и пропитался ароматами.
- Аккуратно разверните края лаваша и выложите плов на большое блюдо, перевернув казан вверх дном.
- Украсьте плов сверху ломтиками кураги, чернослива и орехами.
Приятного аппетита!