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Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова

Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова
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Блюдо получается не слишком жирным и очень вкусным.

Шах-плов — это традиционное азербайджанское праздничное блюдо, которое готовится с рисом, сухофруктами и мясом.

Ингредиенты:

Для казмага (основы):

  • Рис басмати — 500 г
  • Вода — 750 мл
  • Соль — 1 ст.л.
Для начинки:
  • Баранина или говядина — 600 г
  • Курдючный жир — 100 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Сухофрукты (курага, чернослив, изюм) — 200 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Корица — 1 палочка
  • Кардамон — 4-5 коробочек
  • Шафран — щепотка
  • Топленое масло — 150 г
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
Для лаваша:
  • Тонкий армянский лаваш — 2 листа

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка риса

  1. Промойте рис несколько раз холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Затем замочите его в теплой подсоленной воде на 30 минут.
Шаг 2: Приготовление казмага
  1. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и доведите до кипения.
  2. Всыпьте промытый рис и варите на среднем огне до полуготовности (примерно 7-10 минут), после чего слейте воду через дуршлаг.
Шаг 3: Приготовление начинки
  1. Нарежьте мясо небольшими кусочками.
  2. Растопите курдючный жир в глубокой сковороде или казане.
  3. Обжарьте мясо до румяной корочки, затем добавьте нарезанный полукольцами лук и продолжайте жарить до мягкости лука.
  4. Добавьте к мясу сухофрукты, грецкие орехи, корицу, кардамон и шафран. Посолите и поперчите по вкусу. Все тщательно перемешайте и тушите на медленном огне 10-15 минут.
Шаг 4: Формирование шах-плова
  1. Возьмите глубокий казан или толстостенную кастрюлю. Смажьте дно и стенки топленым маслом.
  2. Выстелите дно и стенки казана тонким армянским лавашем таким образом, чтобы края свисали наружу.
  3. Выложите половину риса ровным слоем поверх лаваша.
  4. Равномерно распределите мясную начинку с сухофруктами и орехами.
  5. Накройте оставшимся рисом.
  6. Свисающие края лаваша заверните внутрь, закрывая плов.
  7. Сверху полейте растопленным топленым маслом.
Шаг 5: Запекание
  1. Закройте казан крышкой и поставьте на слабый огонь. Томите плов примерно 1 час, чтобы рис полностью приготовился и пропитался ароматами.
Шаг 6: Подача
  1. Аккуратно разверните края лаваша и выложите плов на большое блюдо, перевернув казан вверх дном.
  2. Украсьте плов сверху ломтиками кураги, чернослива и орехами.

Приятного аппетита!

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29 января 2025, 06:46
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