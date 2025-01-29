Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова

ТЕСТ: узнай животное по глазам

Хотите проверить свою наблюдательность? Попробуйте угадать животных всего лишь по их глазам! Этот тест покажет, насколько хорошо вы знаете фауну и сможете ли распознать зверей по одному взгляду. Будьте внимательны – некоторые глаза могут оказаться довольно хитрыми. Начнем? ВОПРОСЫ 1.