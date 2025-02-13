Ольга Бузова жестко ответила на выпады Лады Дэнс: Терпеть не буду

В мире шоу-бизнеса нередко возникают публичные конфликты, которые привлекают внимание общественности. Одним из таких скандалов стало недавнее обвинение Лады Дэнс в адрес Ольги Бузовой.

Одним из таких скандалов стало недавнее обвинение Лады Дэнс в адрес Ольги Бузовой. 39-летняя певица резко отреагировала на заявление своей коллеги, которая утверждала, что Ольга использовала ее хит "Baby Tonight" без разрешения.

В ответ на эти обвинения Бузова назвала слова Лады "враньем" и выразила недоумение по поводу подобных слов. В своем телеграм-канале Ольга отметила, что у нее есть все необходимые документы, подтверждающие право на исполнение данной композиции.

По мнению артистки, Лада Дэнс пытается привлечь к себе внимание за счет ее имени, и это вызывает у звезды возмущение. Ольга подчеркнула, что всегда с уважением относилась к творчеству Лады и никогда не позволила бы себе использовать чужую песню без разрешения.

"Я артист и с трепетом отношусь к своему творчеству", — уверенно заявила Ольга.

Она также добавила, что не намерена терпеть клевету и манипуляции со стороны коллеги. В качестве подтверждения своих слов Бузова опубликовала интервью Лады, в котором та сама подтверждает наличие разрешения на исполнение хита.

Бузова также напомнила, что на протяжении своей карьеры сталкивалась с различными сплетнями и слухами, однако на этот раз она считает необходимым отстоять свое доброе имя. "Наглое вранье терпеть я не буду", — резюмировала певица.