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10 февраля в Москве горожан ожидает облачная погода без осадков

10 февраля в Москве горожан ожидает облачная погода без осадков
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10 февраля погода в столице будет облачной с периодическими прояснениями.

Горожане смогут рассчитывать на отсутствие осадков, и это создаст довольно комфортные условия для прогулок на свежем воздухе. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах -4 до -2 градусов, что соответствует зимним условиям, но не является критически холодным.

Ночью столбики термометров могут опуститься до -8 градусов. В Московской области синоптики прогнозируют немного более низкие температуры: днем ожидается от -7 до -2 градусов, а ночью температура может упасть до -11 градусов.

Согласно прогнозам, ветер в этот день будет слабым, что также создаст ощущение относительного комфорта. Атмосферное давление ожидается на уровне 764−766 мм рт. ст., что находится в пределах нормы для зимнего периода.

10 февраля в Москве и Подмосковье ожидается типичная зимняя погода. Жителям рекомендуется одеваться тепло и быть готовыми к холодным ночам. Несмотря на низкие температуры, отсутствие осадков создаст благоприятные условия для активного отдыха на свежем воздухе. Прогулки по паркам и скверам столицы в ясную погоду могут стать отличным способом провести время.


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10 февраля 2025, 08:56
Фото: Mos.ru
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