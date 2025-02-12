Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова

В храме Святителя Николая на Трех Горах – памятнике архитектуры XIX века – завершилась церемония прощания с Народный артистом СССР Олегом Стриженовым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на панихиде.



Похороны по православному обряду были волей самого покойного. Об этом "Дни.ру" сообщил его сын актер и режиссер Александр Стриженов. Поэтому Олега Стриженова даже соборовали перед смертью.

Проститься с ним в храм пришло не так много людей – в основном журналисты. Из известных же людей во время чина церковного отпевания присутствовали телеведущий Леонид Якубович, Лариса Гузеева, Елена Малышева, актриса Лариса Лужина.

Возле гроба стояли сын покойного Александр Стриженов, невестка Екатерина Стриженова, внучки Анастасия Грищенко и Александра Стриженова. Не было только вдовы покойного Лионеллы Стриженовой. "Ей тяжело в силу возраста (в марте исполнится 87 лет – Прим. ред.), – пояснил Александр Стриженов. – Но ночью она была с нами в храме и прощалась с ним – у них брак венчанный".

Напомним, Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах "Овод" и "Капитанская дочка", умер в возрасте 95 лет. О кончине артиста сообщила его помощница. Предварительной причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта.

