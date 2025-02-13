Заслуженная артистка РФ Галина Беляева спустя 40 лет нашла родственников

Ранее Галина Беляева уже имела опыт поиска родных.

Много лет актриса Галина Беляева искала своего отца. Встреча произошла лишь после сорока лет, благодаря помощи мужа Сергея Дойченко, обратившегося в специализированную поисковую службу. Десять лет счастливого общения с отцом, Виктором Беляевым, закончились его смертью в 2018 году, но Галина была рядом с ним до конца.

В программе "МАЛАХОВ" на телеканале "Россия" Галина поделилась историей воссоединения с отцом. Она рассказала, узнав, что он жил в Воронеже, поняла – их пути должны были пересечься. После училища актриса часто бывала там.

Поиск продолжился: единственная зацепка – упоминание о сестре бабушки, Валерии, переехавшей в Кемеровскую область в 50-х. Старое семейное фото стало отправной точкой для съемочной группы. Несколько дней в архивах привели к Наталье Викторовне Черновой – троюродной сестре Галины.

Наталья и ее трое детей сначала настороженно отнеслись к визиту, ничего не зная о поисках известной актрисы. Встреча в студии программы стала для всех шоком и потрясением. Так у Галины Беляевой появились новые родственники: троюродная сестра, трое троюродных племянников и их дети. Радость от встречи переполняла актрису, и она пообещала поддерживать с ними связь и обязательно навестить.

