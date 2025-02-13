Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности

Сегодня Стефания Маликова празднует свой юбилей. Дочери известного певца Дмитрия Маликова исполнилось 25 лет.

В этот особенный день она решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями из детства и поразмышлять о том, что бы она сказала себе в юности. В своем посте Стефания затронула важную тему принятия себя и своей внешности.

На снимках, которые она опубликовала, можно увидеть, как юная знаменитость росла и менялась с каждым годом. В своем обращении к маленькой Стефании она акцентировала внимание на том, что всегда переживала из-за своей внешности, в частности, из-за особенной формы лица.

"У тебя редкая форма лица, и это твоя изюминка", — написала она.

Стефания подчеркнула, что важно любить и принимать себя такими, какие мы есть. "Все еще переживаешь из-за своих щек? Полюби себя такой, какая ты есть!", — посоветовала она сама себе.

Наследница знаменитого певца отметила, что за последний год произошли значительные изменения в ее внутреннем мире. Она чувствует, что прожила лучшие моменты своей жизни и научилась ценить свои достижения.

Дмитрий Маликов не остался в стороне и поздравил Стефанию с днем рождения. "У меня лучшая дочь на свете! С праздником, Стешенька! Я тебя очень люблю!", — написал артист.