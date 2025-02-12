Кудрявцева рассекретила неожиданную замену Салтыковой на шоу "Суперстар!"

Лера Кудрявцева сделала заявление о новом члене жюри в популярном шоу "Суперстар!".

По словам телеведущей, на смену Ирине Салтыковой пришла известная певица Катя Лель, что вызвало множество обсуждений среди поклонников программы. Сама Кудрявцева продолжит вести шоу в компании Сергея Соседова и Стаса Пьехи, которого будет периодически заменять Кирилл Туриченко.

При этом Кудрявцева не смогла удержаться от иронии.

"Я вам представляю заслуженную артистку России. Катя Лель!", — сообщила знаменитость.

Однако, когда Лель спросила, рада ли Кудрявцева ее появлению в жюри, телеведущая ответила с долей шутки. "Рада, конечно, но не от всей души", — сказала она.

Стоит отметить, что между Кудрявцевой и Лель ранее произошел конфликт во время съемок предыдущего сезона. В 2022 году Лера критиковала выступление певицы, что привело к обиде со стороны артистки. Теперь их взаимодействие на экране будет особенно любопытным, учитывая прошлые разногласия.

Ранее стало известно, что певица Лолита Милявская не сможет участвовать в новом сезоне шоу "Суперстар!" из-за важного события — дня рождения ее матери, которой исполнилось 82 года. По словам артистки, торжество совпало с началом съемок, поэтому ей пришлось отказаться от участия. В результате ее место заняла Наташа Королева.