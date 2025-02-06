Остался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявление

7 февраля Народная артистка России Анита Цой будет принимать поздравления с днем рождения. По ее словам, никакого грандиозного празднования она не планирует – копит силы к будущему юбилею и новому шоу.

Анита Цой не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом, поясняя, что она – "пухлик от природы". "Держать себя в форме – тяжелый труд, – вздыхает звезда. – И не всегда мне он под силу, как и любому человеку, наверное".

Певица не скрывает, что сегодня она больше своего нормального веса на 30 килограммов. И остался всего год, чтобы это исправить. "Впереди большой юбилей. И моя новая цель – вернуться в свой идеальный вес, стать еще краше и моложе", – сделала заявление звезда.

Она пробовала разные способы похудения – морила себя голодом, сидела на отварах трав, пробовала интервальное голодание… "Сейчас я вернула в жизнь тренировки, физическую активность. И еще по совету моей подруги Лолиты сходила к эндокринологу, чтобы лучше худеть", – говорит Анита. А вот от модной сегодня у артистов липосакции певица отказалась – это вредно для организма.

Впрочем, сильно худеть Цой не привыкать. "Несколько лет назад, когда готовилась к концертному шоу, я в клинике диетолога Маргариты Королевой похудела за полгода почти на 59 килограммов, – вспоминает певица. – Сложнее всего мне было отказаться от риса, поскольку для корейцев рис – это жизнь. И отказаться от копченого сала – я его очень люблю". Тогда в жизни Аниты не было мучного, сладкого, жирного, копченого, острого – и результат не заставил себя ждать!