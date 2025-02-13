Королева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке

Певица Наташа Королева не смогла присутствовать на праздновании 79-летия своей матери. Людмила Порывай уже много лет живет в США.

Певица решилась поделиться своими эмоциями по поводу случившегося в соцсетях. Артистка опубликовала трогательный пост, где разместила фотографию мамы в нарядном праздничном платье.

Наташа выразила всю свою любовь и восхищение самой дорогой в ее жизни женщиной, отметив ее жизнерадостный характер и теплое отношение к окружающим Несмотря на то, что Людмила планировала устроить девичник в честь своего дня рождения, Королева не смогла быть рядом с ней в этот важный момент.

Причины ее отсутствия остались неясными, но певица надеется, что мама прекрасно проведет время с подругами.

"Невероятная, жизнерадостная, темпераментная, миролюбивая, гостеприимная. Моя любимая мамочка! Ты сейчас далеко от меня, но я знаю, что ты соберешь своих подружек на девичник и отметишь. Люблю тебя, моя ласточка", — искренне написала певица.

Стоит отметить, что к знаменательной дате Наташа также выпустила новую песню под названием "Девичник". Композиция была написана специально для Людмилы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наташа последнее время испытывала финансовую нагрузку. Певице предстоит оплатить дорогостоящую операцию для невестки. Вероятно, это также повлияло на решение Королевой воздержаться от путешествия в США.