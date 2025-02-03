Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Седокова устроила разборки на шоу Тесты Самойлова ужаснулась своему виду Игры Сонник

Топ новостей недели

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру **От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю КорнелюкуВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в РоссиюНарод взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию

Лента новостей

Понедельник 3 февраля

15:49Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети 15:17К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем 15:05Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов? 12:19Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием 11:3762-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж 10:38Кравец раскрыла секрет Волочковой: "Любит горячих восточных мужчин" 09:34Седокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда" 06:09Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро 03:28Для вдохновения: 5 книг с героями в поисках счастья 16:47Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор 14:16Оскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 12:23Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию 10:16Шакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания 06:28Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день 03:35Рудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня 00:11Самойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало 18:34Вернувшаяся в Россию модель откровенно рассказала о взаимоотношениях с Джонни Деппом 16:23Сделано однозначное заявление о неготовности Меган Маркл и принца Гарри разводиться 14:53Любители кэшбека могут подвергаться опасности 12:26Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру 10:19Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко 06:29Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом 03:29Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж 00:08Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем? 21:14Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар" 20:21Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 17:45Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала 16:15Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 13:59Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 12:06Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан 11:16ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 09:55У Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети
286

Максим Галкин* несколько месяцев гастролировал по Европе и США.

Максим Галкин* недавно объединился со своей семьей. Пародист вернулся на Кипр после нескольких месяцев отсутствия на гастролях. Сейчас муж Примадонны сделал себе небольшой отпуск, чтобы провести время с близкими.

Выходные звездная чета решила провести в своих апартаментах в Лимасоле. Именно во время этой идиллии Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети. Несмотря на слухи в Сети, Гарри и Лиза не уехали на обучение в Лондон, а остались с родителями. Максим показал поклонникам, как его сын играет с собакой. Рокки они привезли из Израиля, щенка подарила племянница комика.

Стоит отметить, что певица уже более года не посещает Россию. Антон Зацепин, бывший участник "Фабрики звезд", выразил мнение, что артистка покинула страну навсегда. Однако он предположил, что возможно, она вернется на родину ближе к концу жизни, чтобы найти покой на родной земле.

Напомним, недавно Максим Галкин* совместно с Аллой Пугачевой посетили спектакль "Записки сумасшедших" с участием ранее известной в России актрисы Чулпан Хаматовой, которая сейчас по слухам переживает непростые времена своей жизни в Латвии. Пародист опубликовал в личном блоге фото, на котором он позирует со своей знаменитой женой. Фанаты Примадонны написали, что она очень хорошо выглядит.

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2025, 15:49
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору!

Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем

К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем
У легендарного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой обострились проблемы со здоровьем. Вечером 2 февраля знаменитость почувствовав резкую боль в сердце.

62-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж

62-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж
Роза Сябитова на протяжении своей жизни пережила множество испытаний в личной жизни. Два брака, оба из которых оказались неудачными, оставили глубокий след в ее судьбе. Первый муж стал для нее не только супругом, но и отцом двоих детей — сына Дениса и дочери Ксении.

Кравец раскрыла секрет Волочковой: "Любит горячих восточных мужчин"

Кравец раскрыла секрет Волочковой: "Любит горячих восточных мужчин"
Говорят, что женской дружбы не бывает. Но только не в случае с Анастасией Волочковой и Аленой Кравец. Возможно, все дело в том, что у них нет конкуренции в профессии – она балерина, а другая певица. Да и из-за мужиков они не ссорятся. Говорят, что женской дружбы не бывает.

Седокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда"

Седокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда"
Анна Седокова всполошила публику на шоу "Три аккорда" на Первом канале. Певица вышла на сцену в элегантном свадебном платье, исполнив трогательную песню шансон-исполнительницы Кати Огонек "Я не могу без него". Сидя за белым роялем, она передала все эмоции композиции, что не могло оставить равнодушными зрителей и членов жюри.

Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор

Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор
Кейт Миддлтон смогла снова удивить публику своим нарядом. На этот раз она появилась в клетчатом платье-миди от масс-маркет бренда стоимостью всего 12 тысяч рублей. Этот наряд, который Кэтрин носит с 2020 года, стал настоящим символом разумного потребления и осознанного подхода к моде.

Выбор читателей

02/02ВскОскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 01/02СбтВернувшаяся в Россию модель откровенно рассказала о взаимоотношениях с Джонни Деппом 02/02ВскПоявившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор 02/02ВскСамойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало 02/02ВскШакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания 02/02ВскРудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня