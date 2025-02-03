Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Максим Галкин* несколько месяцев гастролировал по Европе и США.

Максим Галкин* недавно объединился со своей семьей. Пародист вернулся на Кипр после нескольких месяцев отсутствия на гастролях. Сейчас муж Примадонны сделал себе небольшой отпуск, чтобы провести время с близкими.

Выходные звездная чета решила провести в своих апартаментах в Лимасоле. Именно во время этой идиллии Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети. Несмотря на слухи в Сети, Гарри и Лиза не уехали на обучение в Лондон, а остались с родителями. Максим показал поклонникам, как его сын играет с собакой. Рокки они привезли из Израиля, щенка подарила племянница комика.

Стоит отметить, что певица уже более года не посещает Россию. Антон Зацепин, бывший участник "Фабрики звезд", выразил мнение, что артистка покинула страну навсегда. Однако он предположил, что возможно, она вернется на родину ближе к концу жизни, чтобы найти покой на родной земле.

Напомним, недавно Максим Галкин* совместно с Аллой Пугачевой посетили спектакль "Записки сумасшедших" с участием ранее известной в России актрисы Чулпан Хаматовой, которая сейчас по слухам переживает непростые времена своей жизни в Латвии. Пародист опубликовал в личном блоге фото, на котором он позирует со своей знаменитой женой. Фанаты Примадонны написали, что она очень хорошо выглядит.