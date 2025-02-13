Стало известно о госпитализации 76-летней Поргиной из-за проблем с легкими

Людмилу Поргину увезли в больницу из-за проблем с легкими. Сообщаются подробности госпитализации артистки.

Вдова известного советского и российского актера Николая Караченцова испытывала серьезные симптомы: высокую температуру, сильный кашель, головокружение и общую слабость. Эти признаки стали причиной обращения к врачам.

По информации телеграм-канала "Shot", Людмила Поргина была направлена в пульмонологическое отделение одной из столичных больниц. Во время медицинского обследования у нее были выявлены хрипы при дыхании, что подтвердило наличие проблем с легкими. Врачи приняли решение о госпитализации, и актриса провела в больнице около недели, проходя необходимые процедуры и получая лечение.

Сейчас Людмила Поргина вернулась домой и продолжает следовать рекомендациям врачей для полного восстановления. Несмотря на то что она уже выписана, актрисе необходимо соблюдать режим и уделять внимание своему здоровью. На данный момент представители Поргиной не сделали официальных заявлений относительно ее состояния или госпитализации.

Людмила Поргина известна широкой аудитории благодаря своим ролям в фильмах-спектаклях, которые были сняты на основе театральных постановок. Ранее артистка рассказывала, что смогла провести время в Дубае благодаря поддержке своих близких.