Савельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем

Саша Савельева поделилась с поклонниками важной новостью о своей жизни.

Певица, известная широкой публике как бывшая участница популярной группы "Фабрика", рассказала, что в настоящее время она живет в Москве. Причиной такого решения стала травма, которую получила ее мать.

По словам Савельевой, она активно занимается записью новых песен на одном из музыкальных лейблов, и в это время ее мама находится рядом.

"Так получилось, что временно мы живем с мамой. Она перенесла серьезную травму, и для удобства поездок к врачам она сейчас с нами в Москве", — пояснила артистка.

Артистка отметила, что такое совместное проживание является временной мерой. Певица осознает, насколько важна сепарация между родителями и детьми, и продолжает считать, что лучше всего, когда взрослые живут отдельно. Однако обстоятельства потребовали от нее гибкости и поддержки близкого человека в трудные времена.

Стоит отметить, что летом прошлого года в прессе появлялись слухи о возможном разладе в отношениях Савельевой и ее мужа Кирилла Сафонова. В тот период Кирилл уехал за границу, а Саша осталась в Москве с их общим ребенком. Позже выяснилось, что супруг певицы находился в Венеции вместе со своей дочерью от первого брака, которая работает моделью и живет в США.