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Четверг 13 февраля

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Савельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем

Савельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем
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Саша Савельева поделилась с поклонниками важной новостью о своей жизни.

Певица, известная широкой публике как бывшая участница популярной группы "Фабрика", рассказала, что в настоящее время она живет в Москве. Причиной такого решения стала травма, которую получила ее мать.

По словам Савельевой, она активно занимается записью новых песен на одном из музыкальных лейблов, и в это время ее мама находится рядом.

Саша Савельева. Фото: соцсети

"Так получилось, что временно мы живем с мамой. Она перенесла серьезную травму, и для удобства поездок к врачам она сейчас с нами в Москве", — пояснила артистка.

Артистка отметила, что такое совместное проживание является временной мерой. Певица осознает, насколько важна сепарация между родителями и детьми, и продолжает считать, что лучше всего, когда взрослые живут отдельно. Однако обстоятельства потребовали от нее гибкости и поддержки близкого человека в трудные времена.

Стоит отметить, что летом прошлого года в прессе появлялись слухи о возможном разладе в отношениях Савельевой и ее мужа Кирилла Сафонова. В тот период Кирилл уехал за границу, а Саша осталась в Москве с их общим ребенком. Позже выяснилось, что супруг певицы находился в Венеции вместе со своей дочерью от первого брака, которая работает моделью и живет в США.

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2025, 06:48
Саша Савельева. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Группа "Фабрика" представила на суд публики самый необычный клип за всю 15-летнюю историю коллектива. Режиссером провокационного видео "Полюбила" стал Кирилл Сафонов, показавший свою жену Сашу Савельеву и ее коллег сумасшедшими.
Режиссер жестоко обошелся с артистками, нацепив на них смирительные рубашки. В таком ужасающем виде они появились не только в клипе, но и на презентации.
Гримеры превратили красоток Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу чуть ли не в привидений.
скандально известный режиссер Валерия Гай Германика оценила работу Кирилла Сафонова.
Солисты группы "Корни" порезвились с мыльными пузырями.
Влад Топалов.
Юлия Михальчик.
Игорь Матвиенко.
Арчи.
Юлия Михальчик получила удовольствие от сказочной атмосферы вечера.
Актрисе Наталье Лесниковской приглянулся клоун.
На презентации творилось что-то невообразимое. Девушки в смирительных рубашках носились по залу, на сцене показывали шоу мыльных пузырей, а приглашенные актрисы читали вслух "Алису в стране чудес".
Актриса Елена Захарова и дрессировщик Эдгард Запашный.
"Это была капелька театра. Мы рассказали о том, что жизнь словно сон для души, в котором она учится любить. И в этом сне бывает всякое..." – сказала после презентации Ира Тонева.
Ирина Тонева и Арчи.
Елена Борщева.
"Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов.
Артистки объяснили задумку странного клипа. "Любовь – многогранное чувство, иногда это даже помешательство. И мы показали именно эту сторону любви", - рассказала Саша Попова.
Фигуристка Анастасия Гребенкина.
Актриса Елена Захарова.
Алексей Кабанов с красавицей-женой.

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