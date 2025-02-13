"Сплетник гордый как овца": Олег Меньшиков неожиданно отреагировал на слухи о смертельной болезни

Артист недавно отдохнул на Мальдивах.

Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что народному артисту России Олегу Меньшикову, художественному руководителю Театра имени Ермоловой, диагностировали онкологическое заболевание. Общественность заметила изменения во внешности актера: он значительно потерял вес, а редкие волосы стал прятать под кепку. Сообщается, что Меньшиков проходит курс специальной терапии.

Недавно Олег Меньшиков посетил кинотеатр "Художественный", чтобы присутствовать на премьере сериала "Мама мы – ЦСКА!". Известно, что актер является большим поклонником футбола. Для этого мероприятия он выбрал наряд в красно-синей цветовой гамме, символизирующей клуб ЦСКА. Однако наблюдательные журналисты отметили, что одежда была довольно свободной, словно актер пытался скрыть свою худобу. Тем не менее, стоит отметить, что свободный стиль одежды характерен для Меньшикова уже долгое время.

После новогодних каникул Олег Меньшиков отдыхал на Мальдивах. Вернувшись оттуда, он выглядел отдохнувшим и был в хорошем расположении духа. В феврале ему предстоит сыграть в четырех спектаклях в Театре Ермоловой.

Олег Меньшиков внимательно следит за тем, что пишут о нем в СМИ. Вскоре после появления сообщений о его состоянии здоровья, он отреагировал неожиданно и опубликовал видео в своем Telegram-канале, где читал стихи Омара Хайяма:

"Урод над красотой смеется. Тупой – над гением творца. Предавший в верности клянется, предавший мило улыбнется, а сплетник гордый как овца и нет начала и конца", – заявил актер.