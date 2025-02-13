Разочарованная в мужчинах после развода Алсу погрузилась с головой в работу

Разочарование в любви – чувство, знакомое многим, кто столкнулся с предательством. Для певицы Алсу, пережившей измену своего мужа Яна Абрамова, этот процесс стал особенно болезненным.

Психолог Катерина Рублева рассказала о том, что происходит с артисткой после этой сложной ситуации. По словам эксперта, Алсу испытывает обиду на мужчин и использует работу как способ справиться с внутренней болью.

После разрыва с мужем певица активно занимается карьерой: она выступает на концертах, участвует в светских мероприятиях и работает над новыми музыкальными проектами. Однако психолог считает, что такая активность может быть не только проявлением трудолюбия, но и попыткой избежать одиночества и болезненных мыслей.

"Работа может стать своего рода защитным механизмом", — утверждает Рублева.

Психолог подчеркнула, что многие люди, столкнувшиеся с предательством, стремятся заполнить эмоциональную пустоту делами, чтобы не оставаться наедине со своими переживаниями. Катерина также отметила, что подобная реакция может привести к формированию негативного взгляда на мужчин в целом.

Пережившая предательство артистка может начать обобщать свой опыт, что далеко не всегда конструктивно.

"Важно помнить, что не все мужчины склонны к изменам. Обобщение может лишь усугубить ситуацию и закрыть двери для будущих отношений", — сообщила Рублева.

Психолог напомнила, что восстановление после измены требует времени и терпения. Для Алсу важно встретить человека, который сможет вернуть ей доверие и уверенность в любви. Такой партнер должен понимать, что процесс восстановления может занять продолжительное время.

"Путь к восстановлению веры в любовь для Алсу будет непростым", — резюмировала эксперт. Хотя текущая сосредоточенность певицы на карьере может показаться временной мерой, важно не забывать о возможности новых отношений.