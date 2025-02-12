"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова

В этом храме Святителя Николая на Трех Горах – памятнике архитектуры XIX века – завершилась церемония прощания с Народный артистом СССР Олегом Стриженовым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на панихиде.



Во время чина отпевания у гроба Олега Стриженова стояли его сын Александр, невестка Екатерина. внучки Анастасия Грищенко и Александра Стриженова. Не было только вдовы покойного Лионеллы Стриженовой. "Ей тяжело в силу возраста (в марте исполнится 87 лет – Прим. ред.), – пояснил Александр Стриженов. – Но ночью она была с нами в храме и прощалась с ним – у них брак венчанный".

А после панихиды Александр Стриженов поделился c "Дни.ру" воспоминаниями о своем легендарном отце: "Он меня никогда не поучал, а заинтересовывал, с детства давая импульс для образования. Было что-то стыдно не знать в его присутствии. Он был старшим другом. И ни разу за мои 55 лет меня не наказал, если не считать этот его уход – наказанием. А за полгода до папы ушла моя мама..."

Сын признался, что смерть Олега Стриженова была тяжелой. "Жизнь была длинной и ему в течение полутора месяцев показывали все грехи, о которых он мог забыть, – плачет Александр. – Поэтому семья по его настоянию и просьбе провожала его в таком религиозном ключе. Мы успели все сделать – в реанимации ЦКБ его соборовали, причащали и исповедовали. и всею ночь перед похоронами мы провели в храме".

Напомним, Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах "Овод" и "Капитанская дочка", умер в возрасте 95 лет. О кончине артиста сообщила его помощница. Предварительной причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта.