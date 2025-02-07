Кудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого ухода

Лера Кудрявцева поделилась известием о возвращении Лолиты Милявской в проект "Суперстар!".

Откровение телеведущей стало настоящей сенсацией, особенно на фоне недавних трудностей, с которыми столкнулась певица. В начале 2025 года Лолита приняла решение покинуть пост ведущей шоу, и ее место заняла Наташа Королева. Артистка объяснила свой уход семейными обстоятельствами и подчеркнула, что это решение не было связано с конфликтом с телеканалом.

Однако, как выяснилось позже, Лолита не покинула проект окончательно. Она вернулась в "Суперстар!", но уже в качестве члена жюри. Вместе с ней в судейском кресле сидят Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Кирилл Туриченко. На одном из кадров со съемок, опубликованном в социальных сетях, Кирилл шутливо обратился к Кудрявцевой, намекая на то, что она проболталась о планах Милявской.

"Все секреты раскрыла!", — сказал он.

Возвращение Лолиты в шоу стало особенно актуальным на фоне недавних событий, связанных с отменой ее концертов в Томске и Красноярске. Певица сообщила, что не получит гонорар за эти выступления, что стало большим ударом для ее гастрольного графика.

Вопреки свалившимся на нее трудностям певица продолжает оставаться активной в творческой деятельности. Стоит также отметить, что Лера Кудрявцева и Лолита Милявская давно знакомы и поддерживают друг друга в карьере.