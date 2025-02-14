Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики

Что положили в гроб к Стриженову Тесты Из замка Пугачевой решили сделать баню Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего "Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего Кудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого уходаКудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого ухода Остался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявлениеОстался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявление Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой детиМаксим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Лента новостей

Пятница 14 февраля

06:47Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики 00:26Самый романтичный день в году: 5 книг ко Дню святого Валентина 19:16Заслуженная артистка РФ Галина Беляева спустя 40 лет нашла родственников 17:28В кинопарке "Москино" завершились съемки сериала "Краснов. Новые серии" 17:07Телеведущий-натуралист Баженов поддержал создание современного цирка в Москве 16:32Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии 15:56"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание 15:36"Сплетник гордый как овца": Олег Меньшиков неожиданно отреагировал на слухи о смертельной болезни 14:53Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности 14:32Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой 13:43Королева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке 12:53Тест: угадай советский мультфильм из нашего детства по кадру с птицей 11:44Ольга Бузова жестко ответила на выпады Лады Дэнс: Терпеть не буду 10:50Появились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова 09:48Стало известно о госпитализации 76-летней Поргиной из-за проблем с легкими 08:5513 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода без осадков 08:30Разочарованная в мужчинах после развода Алсу погрузилась с головой в работу 06:48Савельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем 00:19Кейт Миддлтон после длительного лечения внезапно объявилась в женской тюрьме 21:46Кудрявцева рассекретила неожиданную замену Салтыковой на шоу "Суперстар!" 19:21Угон и ограбление: Апина откровенно рассказала об опыте обращений в полицию 18:24В "Активном гражданине" проходит голосование о будущем цирка на Вернадского 18:15Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки 17:39Соколовский бурно отреагировал на вид преобразившейся жены после пластической операции 15:31Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры 15:18Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова 14:50"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова 14:34Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова 14:14Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке 13:39Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов? 12:43Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике 12:18Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии 11:53Лолита в Красноярске: концерт, который никто не смог отменить 11:02Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве" 10:49Волочкова готова потратить на свадьбу дочери сопоставимую с ценой квартиры сумму 10:41Твист, голубая "Волга" и танцы: как прошла дискотека в рамках программы "Зима в Москве" 09:47Известный шоумен решил сделать из роскошного замка Пугачевой общественную баню 08:5812 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве 08:37Нанявшая команду адвокатов Седокова хочет забыть о трагедии Тиммы и заняться карьерой 06:44Сын Меган Маркл и принца Гарри стал задавать взрослые вопросы о судьбе принцессы Дианы 00:13Построившая планы на счастливую жизнь Бородина страдает из-за недуга: Всю ночь умирала 23:13Иван Янковский раскрыл главный секрет претендующего на "Оскар" Юры Борисова 21:52Сын Газманова спас беззащитную женщину от злодеяний обнаглевших мошенников 19:36Стало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем 17:14Шаляпин указал на истинных виновников скандальной "голой" вечеринки: За что прощать? 14:28Родные объявили точное время и место прощания с Олегом Стриженовым 13:46Похоронили и забыли: Петросян плюнул на могилу тестя 12:33Тест: угадайте шедевры советского кино о спорте по одному кадру 11:56"А давайте позовем Наз!": на телеэкранах стартует горячая турецкая драма 11:49Облупившийся почерневший крест: на могиле Чуриковой третий год не могут поставить памятник
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики

Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики
145

Алина Загитова недавно решилась на изменения в своей внешности.

В начале месяца олимпийская чемпионка и одна из самых известных фигуристок России прошла через процедуру, которая вызвала много обсуждений среди ее поклонников. Спортсменка приняла решение уменьшить губы, растворив филлеры, которые ранее были введены косметологом.

Такое решение стало ответом на критику, которая часто звучала в адрес спортсменки из-за ее изменившейся внешности. Стоит отметить, что первые дни после процедуры были непростыми для Алины. Ей пришлось скрывать лицо от посторонних глаз из-за отеков и синяков, возникших после вмешательства.

Однако накануне она поделилась с фанатами свежими снимками, на которых Алина продемонстрировала иной результат своего преображения.

Алина Загитова. Фото: соцсети

"Да, этот день настал. Ликуйте, дорогие друзья. Я решила убрать все филлеры из моих губ", — писала она.

Недавно Загитова прилетела в Красноярск, где вскоре пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию. На свежей опубликованной фотографии из лифта видно, что отек полностью сошел, и Алина готова к телесъемкам. Известно, что спортсменка будет выступать в роли ведущей на турнире.

Шоу-бизнес в Telegram

14 февраля 2025, 06:47
Алина Загитова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Загитова отреагировала на сравнения с Бузовой после агрессивной критики

Решившаяся на кардинальные изменения Загитова показала результат: Понравится вам или нет?

Заслуженная артистка РФ Галина Беляева спустя 40 лет нашла родственников

Заслуженная артистка РФ Галина Беляева спустя 40 лет нашла родственников
Ранее Галина Беляева уже имела опыт поиска родных. Много лет актриса Галина Беляева искала своего отца.

"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание

"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание
Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы. Его могила – рядом с захоронением актрисы Анастасии Заворотнюк на 21-м участке. А перед погребением сын покойного Александр Стриженов рассказал о завещании. На могиле Олега Стриженова установили простой деревянный крест – капитальный дорогой памятник появится не раньше, чем через год.

"Сплетник гордый как овца": Олег Меньшиков неожиданно отреагировал на слухи о смертельной болезни

"Сплетник гордый как овца": Олег Меньшиков неожиданно отреагировал на слухи о смертельной болезни
Артист недавно отдохнул на Мальдивах. Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что народному артисту России Олегу Меньшикову, художественному руководителю Театра имени Ермоловой, диагностировали онкологическое заболевание.

Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности

Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности
Сегодня Стефания Маликова празднует свой юбилей. Дочери известного певца Дмитрия Маликова исполнилось 25 лет. В этот особенный день она решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями из детства и поразмышлять о том, что бы она сказала себе в юности.

Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой

Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой
Анна Седокова поделилась новостью о пополнении в своей семье. Певица решила отвлечься от мрачных мыслей и сосредоточиться на положительных моментах после потрясений из-за смерти Яниса Тиммы. Родственники спортсмена до сих пор требуют дополнительной проверки обстоятельств его смерти.

Выбор читателей

12/02СрдТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки 12/02СрдСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова 12/02СрдКак выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры 12/02Срд"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова 13/02Чтв"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание 12/02СрдИзвестный шоумен решил сделать из роскошного замка Пугачевой общественную баню