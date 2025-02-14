Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики

Алина Загитова недавно решилась на изменения в своей внешности.

В начале месяца олимпийская чемпионка и одна из самых известных фигуристок России прошла через процедуру, которая вызвала много обсуждений среди ее поклонников. Спортсменка приняла решение уменьшить губы, растворив филлеры, которые ранее были введены косметологом.

Такое решение стало ответом на критику, которая часто звучала в адрес спортсменки из-за ее изменившейся внешности. Стоит отметить, что первые дни после процедуры были непростыми для Алины. Ей пришлось скрывать лицо от посторонних глаз из-за отеков и синяков, возникших после вмешательства.

Однако накануне она поделилась с фанатами свежими снимками, на которых Алина продемонстрировала иной результат своего преображения.

"Да, этот день настал. Ликуйте, дорогие друзья. Я решила убрать все филлеры из моих губ", — писала она.

Недавно Загитова прилетела в Красноярск, где вскоре пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию. На свежей опубликованной фотографии из лифта видно, что отек полностью сошел, и Алина готова к телесъемкам. Известно, что спортсменка будет выступать в роли ведущей на турнире.