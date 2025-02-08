"Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего

Театр на Трубной готовится к премьере спектакля "Цилиндр" по пьесе Эдуардо де Филиппо, запланированной на 14 февраля. Аттилио в одном из составов в постановке Дмитрия Астрахана играет Заслуженный артист России Александр Мохов, которого многие знают по более чем сотни киноролей и работам в театре Олега Табакова. Корреспондент "Дни.ру" встретился с актером после репетиции.

61-летний Александр Мохов откровенно рассказывает об ошибках и проблемах, которые случались на жизненном пути. "Я просто живу в первый раз, поэтому и допускал промахи, – говорит актер. – Например, все потерял в 50 лет – жил один, в маленькой съемной квартире, стал фактически бомжом, потому что у был ноль, я все отдал – жизнь фактически пришлось начать сначала. Но я просыпался утром и улыбался – казалось, что тогда я был самым счастливым человеком на свете".

Речь, вероятно, идет про развод с первой женой, который случился в 2003-м после 18 лет брака. "С годами, чем я старше становлюсь, тем сильнее понимаю, как много недодавал женщинам, которые были со мной, – рассуждает Мохов. – Видимо, в силу отсутствия опыта и обилия эгоизма – мужского и человеческого".

Сегодня у него все хорошо – и в профессии, и в личной жизни. "У меня есть и квартира, и дом, и машина, и сыновья, и жена", – радуется Мохов. При этом себя – в шутку! – называет "подкаблучником". "Я – человек из деревни, который с 8 лет доил корову доил и косил. Поэтому люблю что-то делать руками пылесосить мыть посуду, пилить, красить – меня это отвлекает, – уверяет артист. – Да и передвигаться предпочитаю на метро".