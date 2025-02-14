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Пятница 14 февраля

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Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке

Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке
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Скандал между Ольгой Бузовой и Ладой Дэнс набирает обороты. Все началось с того, что Лада обвинила Ольгу в краже ее песни "Baby Tonight".

Ситуация вызвала бурные обсуждения в социальных сетях и в прессе, так как обе артистки являются большими именами в шоу-бизнесе. Бузова, которая всегда старалась поддерживать имидж неконфликтной личности, была вынуждена ответить на обвинения.

Певица подчеркнула, что никогда не позволила бы себе использовать чужое творчество без разрешения.

"Я артист и с трепетом отношусь к своему делу. У моей команды есть все необходимые документы, подтверждающие право на исполнение этой композиции", — заявила она.

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов

Бузова также намекнула на возможные проблемы с памятью у своей оппонентки. В ответ на это Лада Дэнс не стала медлить и выступила с резким заявлением. Она посоветовала Ольге быть внимательнее при подписании документов и не полагаться на слово других.

"Я всегда отвечаю за свои слова, и с памятью у меня все в порядке", — отметила певица. Она также добавила, что сама по себе песня "Baby Tonight" уже давно стала хитом, и популярность композиции не зависит от того, кто ее исполняет.

Лада акцентировала внимание на том, что уважает Бузову, но не намерена терпеть клевету. По ее словам, если бы Ольга тщательно проверяла документы перед подписанием, возможно, недоразумений удалось бы избежать. "Не я решила взять вашу песню, а вы — мою", — резюмировала Дэнс.

Шоу-бизнес в Telegram

14 февраля 2025, 09:49
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
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Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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