Кейт Миддлтон после длительного лечения внезапно объявилась в женской тюрьме

Кейт Миддлтон вновь вернулась к своим королевским обязанностям после долгого перерыва, вызванного серьезными проблемами со здоровьем.

В 2024 году принцесса Уэльская столкнулась с тяжелыми испытаниями: операция и курс химиотерапии стали частью ее жизни. Однако благодаря стойкости и профессионализму врачей Кейт смогла преодолеть болезнь и в начале года объявила о своей ремиссии.

С момента возвращения на публичную арену Кейт активно включилась в работу. Она уже успела посетить несколько важных мероприятий, включая госпиталь, где проходила лечение, и детский хоспис.

Однако на этом ее активность не закончилась. Вскоре после своих визитов она решила посетить тюрьму для женщин в Чешире, где встретилась с беременными заключенными и матерями, чьи дети родились за решеткой. Это событие привлекло внимание не только заключенных, но и широкой общественности.

Женщины встретили Кейт с восторгом и аплодисментами, выражая радость от встречи. Тем не менее, атмосфера была не совсем безмятежной. Некоторые заключенные призывали к улучшению условий в учреждениях, выкрикивая различные лозунги. Несмотря на это, Кейт сохраняла улыбку и тепло общалась с женщинами, которые выглядывали из окон.

Стоит отметить, что Кейт выбрала для этого визита стильный образ в бордовых и коричневых тонах: клетчатое пальто, джемпер с высоким горлом и юбку миди. Завершили ее наряд изысканные серьги с жемчужинами, подчеркивающие элегантность принцессы.