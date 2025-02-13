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Четверг 13 февраля

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Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой

Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой
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Анна Седокова поделилась новостью о пополнении в своей семье. Певица решила отвлечься от мрачных мыслей и сосредоточиться на положительных моментах после потрясений из-за смерти Яниса Тиммы.

Родственники спортсмена до сих пор требуют дополнительной проверки обстоятельств его смерти. Они уверены, что молодого человека могли довести до столь трагического исхода, и предполагают, что у него мог быть некий компромат на Анну Седокову, который стал для него шоком.

В это непростое время Анна Седокова решила не зацикливаться на негативе. Артистка вновь вернулась к концертной деятельности и активизировала свои социальные сети, продолжая делиться позитивными новостями из своей жизни.

Теперь Седокова неожиданно порадовала своих поклонников необычной новостью. У ее старшей дочери Алины Белькевич появился новый питомец.

Кадр: соцсети

"Можете меня поздравить, я официально стала бабушкой. Теперь у моей дочки есть дочка и это первый кот в нашей семье", — не сдерживая радости написала она.

Седокова отметила, что ей пришлось смириться с именем Бин, хотя сама хотела назвать питомца кличкой Дива. "Я всегда мечтала о коте, но иногда мечты суждено осуществить нашим детям", — добавила она.

Такая радостная новость стала ярким контрастом к тяжелым событиям, происходящим вокруг артистки. Поклонники не оставлись в стороне и принялись поздравлять знаменитость с пополнением. "Анечка! Какие красивые дети у тебя", "Класс! Поздравляю, любимые ! Как Мару приняла нового члена семьи?", "Самая красивая бабулечка на свете", "Такая красивая малышка!", "Будьте счастливы вместе и пусть мечты всегда сбываются!", — оставили теплые комментарии подписчики.

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2025, 14:32
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