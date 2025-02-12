Соколовский бурно отреагировал на вид преобразившейся жены после пластической операции

Влад Соколовский оценил результат пластической операции жены.

Ангелина Суркова решилась на увеличение груди несколько месяцев назад. Теперь она созрела для того, чтобы поделиться своими впечатлениями в личном блоге. Под одним из видео, где знаменитость позирует в облегающем топе, Влад оставил восторженный комментарий.

"Боже, как же я недоволен!", — поделился эмоциями артист.

Ангелина, в свою очередь, решила рассказать о своем опыте. Она обмолвилась о негативных сторонах процедуры и поведала, что далеко не всегда стоит увеличивать грудь.

Несмотря на это предостережение, Суркова не углубилась в детали и просто показала себя в новом образе. Стоит отметить, что решение Ангелины сделать операцию стало следствием заметных изменений, произошедших с ее телом после родов.

Хотя знаменитость осталась довольна результатом, она до сих пор проходит длительную реабилитацию. Суркова призналась, что ей некомфортно спать на животе. Кроме того, есть определенные ограничения на физические нагрузки.

Напомним, Соколовский и Суркова начали свою совместную жизнь в 2024 году. Для Ангелины это первый брак, а вот Влад ранее был женат на певице Рите Дакоте. У них осталась общая дочь, что значительно усложняет их взаимоотношения.

Ранее "Дни.ру" писали о публичном конфликте Дакоты и Соколовского. Певица даже пригрозила бывшему супругу обнародованием компромата в том случае, если артист не перестанет строить ей козни.