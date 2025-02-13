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Четверг 13 февраля

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Появились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова

Появились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова
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Состояние здоровья Олега Меньшикова вызвало волну обсуждений в прессе. 64-летний народный артист России привлек внимание резким изменением внешности, которое не могла остаться незамеченным.

Худоба и осунувшееся лицо спровоцировали слухи о возможной болезни. 13 февраля телеграм-канал "Mash" сообщил тревожную новость: у Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание.

Однако вскоре после появления этих слухов помощница артиста выступила с официальным заявлением, опровергнув информацию о болезни, передает женский журнал Клео.ру. В разговоре с РИА Новости она подчеркнула, что сообщения о заболевании актера не соответствуют действительности. Более того, она добавила, что Меньшиков активно продолжает свою творческую деятельность: его постановки продолжают идти в театре Ермоловой, где он занимает должность художественного руководителя.

Олег Меньшиков. Кадр из сериала "Ваша честь"

Олег Меньшиков — яркая фигура в мире театра и кино, который с 2012 года возглавляет театр имени Ермоловой. За свою карьеру он успел зарекомендовать себя как талантливый актер и режиссер, участвующий в множестве значимых проектов. В последние годы он также активно снимался в кино, принимая участие в таких известных фильмах, как "Вторжение" (2019), "Ваша честь" (2021) и "Спойлер" (2024).

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2025, 10:50
Олег Меньшиков. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дибров побил Меньшикова на премьере

Певец Марк Тишман.
Телеведущая Елена Малышева.
Хореограф Егор Дружинин с супругой Вероникой.
Телеведущая Анфиса Чехова.
Ее коллега Арина Шарапова.
Актриса Надежда Сысоева и генеральный директор "Главкино" Илья Бачурин.
Певица Нюша.
Актер Олег Меньшиков с женой Анастасией.
Телеведущий Дмитрий Дибров.
Телеведущая, модель и дизайнер Мария Кравцова.
Бизнес-леди Екатерина Одинцова.
Певец Валерий Сюткин.
Актриса Ирина Безрукова.
Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым.

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