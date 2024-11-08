ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные"

1. Кто сыграл роль Федора Степановича Елистратова, брата Фимы, пианиста, диссидента и нищего, обжившего чужую дачу?
А. Леонид Броневой;
Б. Олег Басилашвили;
В. Валентин Гафт;
2. За что Фима и Катя получили по 15 суток ареста?
А. Разбили стекло в столовой милосердия "в знак протеста";
Б. Занимались попрошайничеством на паперти в центре;
В. Украли курицу в магазине.
3. Участником какой войны был Семен Ефремович Бакурин, полковник в отставке, которого сыграл Леонид Броневой?
А. Великой Отечественной;
Б. Советско-Японской;
В. Финской.
4. Какой по счету женой стала молодая Жанна у Федора Степановича Елистратова?
А. Первой;
Б. Пятой.
В. Восьмой.
5. Эта героиня прогуляла роскошную родительскую квартиру, пока брат сидел в тюрьме, и вообще растратила все имущество, повинуясь своей любви к богемному образу жизни. О ком речь?
А. О Фиме (Лия Ахеджакова);
Б. О Люське (Наталья Гундарева);
В. О Кате Ивановой (Ольга Волкова).
6. Кто сыграл героиню, которая работала на правительственной госдаче для высших партийных чиновников, от двух из которых родила своих сыновей?
А. Ольга Волкова;
Б. Светлана Немоляева;
В. Нина Русланова.
ОТВЕТЫ
1. Б. Олег Басилашвили;
2. А. Разбили стекло в столовой милосердия "в знак протеста";
3. Б. Советско-Японской;
4. В. Восьмой;
5. А. О Фиме (Лия Ахеджакова);
6. А. Ольга Волкова;