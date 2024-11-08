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Пятница 8 ноября

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ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные"

ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные"
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Премьера социальной драмы Эльдара Рязанова "Небеса обетованные" состоялась 24 января 1993 года на Первом канале. В ней сыграли звезд советского и российского кино. Давайте вспомним эту киноленты вместе!

1. Кто сыграл роль Федора Степановича Елистратова, брата Фимы, пианиста, диссидента и нищего, обжившего чужую дачу?

А. Леонид Броневой;

Б. Олег Басилашвили;

В. Валентин Гафт;

2. За что Фима и Катя получили по 15 суток ареста?

А. Разбили стекло в столовой милосердия "в знак протеста";

Б. Занимались попрошайничеством на паперти в центре;

В. Украли курицу в магазине.

3. Участником какой войны был Семен Ефремович Бакурин, полковник в отставке, которого сыграл Леонид Броневой?

А. Великой Отечественной;

Б. Советско-Японской;

В. Финской.

4. Какой по счету женой стала молодая Жанна у Федора Степановича Елистратова?

А. Первой;

Б. Пятой.

В. Восьмой.

5. Эта героиня прогуляла роскошную родительскую квартиру, пока брат сидел в тюрьме, и вообще растратила все имущество, повинуясь своей любви к богемному образу жизни. О ком речь?

А. О Фиме (Лия Ахеджакова);

Б. О Люське (Наталья Гундарева);

В. О Кате Ивановой (Ольга Волкова).

6. Кто сыграл героиню, которая работала на правительственной госдаче для высших партийных чиновников, от двух из которых родила своих сыновей?

А. Ольга Волкова;

Б. Светлана Немоляева;

В. Нина Русланова.

Фото: кадр из фильма

ОТВЕТЫ

1. Б. Олег Басилашвили;

2. А. Разбили стекло в столовой милосердия "в знак протеста";

3. Б. Советско-Японской;

4. В. Восьмой;

5. А. О Фиме (Лия Ахеджакова);

6. А. Ольга Волкова;

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8 ноября 2024, 14:28
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

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