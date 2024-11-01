ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты

1. Какой фильм смотрит семья Кузякиных по телевизору?
А. "Ширли-Мырли";
Б. "Карнавальная ночь";
В. "Москва слезам не верит".
2. Тетя Шура собралась утром подсобить Филипповым. Что именно она должна была делать?
А. Копать картошку;
Б. Полоть свеклу;
В. Рвать яблоки.
3. "Ума Бог не дал, а души и силы – бери сколько хошь. И края не видать", – о ком была сказана
эта фраза в фильме?
А. О Володьке-дурачке;
Б. О Леньке-мужичке;
В. О Саньке-простачке.
4. Чем дядя Митя предлагал зажевать запах от алкоголя?
А. Петрушкой;
Б. Лаврушкой;
В. Картошкой.
5. Сколько гуманоидов было на месте аварии в фантастическом рассказе Раисы Захаровны?
А. 10;
Б. 16;
В. 20.
6. Почему, по мнению Надежды, Василий "вошкался" с голубями?
А. Потому что желтая вода ударила в голову;
Б. От безделия;
В. Чтобы воду в баню не таскать.
7. Продолжите угрозу тети Шуры: "Помру, Ваську на поминки позову, а тебя...
А. ...охламонку, не пущy!";
Б. ...с порога спущу!";
В. ...веником по спине остужу!".
ОТВЕТЫ
1. В. "Москва слезам не верит";
2. А. Копать картошку;
3. А. О Володьке-дурачке;
4. Б. Лаврушкой;
5. Б. 16;
6. А. Потому что желтая вода ударила в голову;
7. А. ...охламонку, не пущy!".