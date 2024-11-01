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Пятница 1 ноября

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ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты

ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты
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Советская лирическая комедия "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина вышла на экраны в январе 1985 года. И вот уже сорок лет остается любимой зрителями разных возрастов. Давайте проверим внимательность!

1. Какой фильм смотрит семья Кузякиных по телевизору?

А. "Ширли-Мырли";

Б. "Карнавальная ночь";

В. "Москва слезам не верит".

2. Тетя Шура собралась утром подсобить Филипповым. Что именно она должна была делать?

А. Копать картошку;

Б. Полоть свеклу;

В. Рвать яблоки.

3. "Ума Бог не дал, а души и силы – бери сколько хошь. И края не видать", – о ком была сказана

эта фраза в фильме?

А. О Володьке-дурачке;

Б. О Леньке-мужичке;

В. О Саньке-простачке.

4. Чем дядя Митя предлагал зажевать запах от алкоголя?

А. Петрушкой;

Б. Лаврушкой;

В. Картошкой.

5. Сколько гуманоидов было на месте аварии в фантастическом рассказе Раисы Захаровны?

А. 10;

Б. 16;

В. 20.

6. Почему, по мнению Надежды, Василий "вошкался" с голубями?

А. Потому что желтая вода ударила в голову;

Б. От безделия;

В. Чтобы воду в баню не таскать.

7. Продолжите угрозу тети Шуры: "Помру, Ваську на поминки позову, а тебя...

А. ...охламонку, не пущy!";

Б. ...с порога спущу!";

В. ...веником по спине остужу!".

Фото: кадр из фильма

ОТВЕТЫ

1. В. "Москва слезам не верит";

2. А. Копать картошку;

3. А. О Володьке-дурачке;

4. Б. Лаврушкой;

5. Б. 16;

6. А. Потому что желтая вода ударила в голову;

7. А. ...охламонку, не пущy!".

Шоу-бизнес в Telegram

1 ноября 2024, 17:58
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советские фильмы по красивым осенним кадрам

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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