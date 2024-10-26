Оператор Николай Платонов: "Такие удары нужно уметь держать!"

Оператор-постановщик, за чьими работами однозначно нужно следить – Николай Платонов. Это он снял "Крутую перемену" режиссера Карена Оганесяна, "Любопытную Варвару" Юрия Коробейникова и другие культовые сериалы и фильмы. Работы Николая хорошо известны широкой аудитории, хотя сам он всегда остается за кадром (и даже не ведет соцсети!).

В разные годы Николай сотрудничал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Александр Прошкин старший, Андрей Кончаловский, Эльдар Рязанов, Валерий Усков, Владимир Краснопольский, Владимир Панков и другими. Среди его международных проектов – съемки документального фильма совместно с одним из ярчайших режиссеров Франции – Даниелем Леконтом, документалистом, обладателем престижных премий César и "Золотой глобус". Корреспондент "Дни.ру" поговорил с Николаем о его самых громких проектах и узнал, как удалось добиться такого высокого уровня мастерства.

Николай, Вы сняли детский детектив "Любопытная Варвара". Этот сериал показывали на телеканале "МИР" и он стал победителем в номинации "Лучший пилот сериала" на фестивале "Пилот". Что, по Вашему мнению, сделало его столь популярным у жюри и зрителей?

Еще на стадии разработки фильма мы с режиссером уже знали, как он должен выглядеть: и по цветовому решению, и по контрасту, и по развитию кадров. Работа с детьми требует от всей съемочной группы особого настроения. Немного игрового и легкого, но при этом обязательного профессионализма!

Это не единственный Ваш детский проект. Вы также сняли фильм "Грозный папа" с Евгением Гришковцом. Расскажите, в чем особенность работы с детьми на съемочной площадке?

В детском кино совершенно уникальный подход. Все должно быть организовано очень тщательно, потому что дети очень быстро утомляются и от них бывает тяжело добиться результата, если не беречь их сил и мучить ожиданиями, которые не редкость в нашем деле.

Вы – мультижанровый специалист, то есть мастерски справляетесь как с детскими, так и с комедийными, серьезными историческими и драматическими проектами. Вспомнить ту же самую историческую эпопею "Тобол" или полнометражный фильм "Распутье", который в 2020 году получил специальный приз жюри на фестивале "Окно в Европу". Как у Вас получается работать в столь разных жанрах?

Я думаю, что у меня хорошо получается работать на стыке документального кино и игрового, причем жанрового, как в фильмах "Распутье", "Собачатина" или "Дым". Секрет успеха кинооператора кроется в организации коммуникации внутри своей команды и внутри творческой связки с режиссером и продюсером: умение ставить правильные и актуальные задачи и быть гибким, подстраиваясь под текущую ситуацию, так как съемкам всегда сопутствуют трудности. Надо отдавать отчет и давать правильную оценку. Где-то пойти на компромисс, чтобы потом реализовать свою задумку.

Вы снимали многие популярные сериалы. Ваша "Крутая перемена" с Никитой Ефремовым отмечена многими наградами, например, выиграла Третью Национальную Премию Интернета и стала победителем в номинации "Проект Года Учителя". А сериал "СашаТаня" телеканала ТНТ завоевал многомиллионную аудиторию и в прошлом году вошел в Книгу рекордов России в номинации "Самый продолжительный спин-офф сериала в России". В чем была сложность работы на этом проекте?

Когда я пришел на "СашаТаня", сериалу было около семи лет. Мне нужно было одновременно внести что-то "свежее" в проект (этого требовала статистика просмотров и рейтинги) и показать любимых героев привычным для их аудитории образом. Мне очень повезло, что на этом "народном" сериале бессменно работает режиссер Александр Потапов. У него очень точное ощущение аудитории. Через какое-то время мы стали понимать друг друга с полуслова, поддерживать взаимные творческие предложения. В такой благоприятной среде у нас получилось привнести какую-то новую энергию. Рейтинги шестого сезона были очень хорошие.

В чем Ваш личный профессиональный секрет работы на съемочной площадке в столь ответственных проектах?

Атмосфера на площадке играет определяющую роль. Она должна быть очень "домашняя". Нужно буквально знать, как и у кого 1-ого сентября дети пошли в школу, с кем и как провели выходные, куда собираетесь в отпуск и т.д. В общем, делиться личным и впускать его в рабочую жизнь. При этом оставаться в рамках производственного плана и балансировать на грани рабочей дисциплины.

Одна из Ваших самых тяжелых кинокартин – драма "Распутье". Этот фильм получил высокую оценку кинокритиков и завоевал специальный приз жюри на фестивале "Окно в Европу". Расскажите, как проходили съемки?

У нас была сцена, где главные герои в сумерках тащат гроб по пустому снежному полю. И в тот момент, когда темнеет, вдалеке они видят вспышки от работающей артиллерии. Я вам скажу, что это вызов для оператора по многим причинам. Бюджет картины к тому моменту был основательно потрачен, поэту приходилось придумывать, как это сделать. Я достойно справился с этой задачей. Но работа в эту смену была где-то на грани физических возможностей, причем не только у меня. Когда мы закончили, мы упали в бессилии на снег, вымотанные и счастливые. Но на монтаже из-за некоторых трудностей пришлось вырезать эту сцену. Это была трагедия и для меня и для режиссера. В итоге картина вышла без финальной сцены, в которой была наивысшая эмоциональная концентрация. Такие удары нужно уметь держать! Не сдаваться и двигаться дальше. Это очень тяжело, потому что твои фильмы – живые, они часть тебя. Необходимо немного философское отношение.

В чем Ваш авторский почерк работы?

Я очень внимательно "слушаю" сценарий, позволяю литературе подхватить свое восприятие и стараюсь его удержать на протяжении картины. Задаю вопрос: почему она должна быть именно такой? Считаю это приоритетной задачей оператора.

Чем Вы занимаетесь сейчас, какие у Вас проекты?

Занимаюсь видео-артом в свободное от проектов время. Снимаю и режиссирую видео-арт работы современных художников Марии Агуреевой и Кирилла Басалаева для их персональных выставок. А еще работаю над сериалом про любовь и моду "Мэтч" с продюсером Рубеном Дидишьяном.