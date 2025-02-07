Названа дата возвращения Шнурова на большую сцену после развода с молодой женой

Группа "Ленинград" вновь появится на российской сцене после длительного перерыва. Молчание коллектива продлилось два года.

Артисты анонсировали свой возвращение, запланировав серию концертов, которая начнется 6 июня во Владивостоке на площадке "Фетисов арена".

В официальной группе "Ленинграда" в социальной сети VK появились подробности о предстоящих выступлениях. Отмечается, что следующий концерт запланирован на 8 марта в Сочи.

Билеты на эти мероприятия уже начали раскупаться, что говорит о высоком интересе со стороны зрителей. Самые дорогие места на концерте в Сочи стоят 100 тысяч рублей, в то время как во Владивостоке цена достигает всего 16 тысяч. Однако доступные варианты также имеются: самые недорогие билеты начинаются от 3 500 рублей во Владивостоке и от 5 тысяч в Сочи.

Стоит отметить, что группа "Ленинград" планировала выступление в Москве в сентябре 2023 года, но это мероприятие было неожиданно отменено. Организаторы так и не предоставили объяснений по поводу срыва концерта, а лидер группы Сергей Шнуров извинился перед поклонниками и вернул деньги за билеты. Последний крупный концерт коллектива прошел 10 сентября 2022 года.

Напомним, ранее Сергей Шнуров дал повод для слухов о воссоединении с бывшей супругой Ольгой Абрамовой. Утверждается, что пара, которая распалась в сентябре 2024 года после шести лет совместной жизни, снова проводит время вместе.