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Пятница 7 февраля

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Названа дата возвращения Шнурова на большую сцену после развода с молодой женой

Названа дата возвращения Шнурова на большую сцену после развода с молодой женой
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Группа "Ленинград" вновь появится на российской сцене после длительного перерыва. Молчание коллектива продлилось два года.

Артисты анонсировали свой возвращение, запланировав серию концертов, которая начнется 6 июня во Владивостоке на площадке "Фетисов арена".

В официальной группе "Ленинграда" в социальной сети VK появились подробности о предстоящих выступлениях. Отмечается, что следующий концерт запланирован на 8 марта в Сочи.

Билеты на эти мероприятия уже начали раскупаться, что говорит о высоком интересе со стороны зрителей. Самые дорогие места на концерте в Сочи стоят 100 тысяч рублей, в то время как во Владивостоке цена достигает всего 16 тысяч. Однако доступные варианты также имеются: самые недорогие билеты начинаются от 3 500 рублей во Владивостоке и от 5 тысяч в Сочи.

Сергей Шнуров. Фото: соцсети

Стоит отметить, что группа "Ленинград" планировала выступление в Москве в сентябре 2023 года, но это мероприятие было неожиданно отменено. Организаторы так и не предоставили объяснений по поводу срыва концерта, а лидер группы Сергей Шнуров извинился перед поклонниками и вернул деньги за билеты. Последний крупный концерт коллектива прошел 10 сентября 2022 года.

Напомним, ранее Сергей Шнуров дал повод для слухов о воссоединении с бывшей супругой Ольгой Абрамовой. Утверждается, что пара, которая распалась в сентябре 2024 года после шести лет совместной жизни, снова проводит время вместе.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2025, 06:44
Сергей Шнуров. Фото: соцсети
Сообщество группы "Ленинград" в VK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

Фото: Александр Рюмин /ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

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