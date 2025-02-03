К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем

У легендарного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой обострились проблемы со здоровьем.

Вечером 2 февраля знаменитость почувствовав резкую боль в сердце. 77-летней Тарасовой пришлось самостоятельно вызвать "скорую помощь".

Врачи, прибывшие на вызов, диагностировали у нее гипертоническую болезнь с поражением сердца. Несмотря на рекомендации медиков о госпитализации, Татьяна Анатольевна решила остаться дома.

У Тарасовой давно наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, включая артериальную гипертензию и мерцательную аритмию. Два года назад она уже сталкивалась с серьезными проблемами, когда теряла сознание и также нуждалась в медицинской помощи, передает женский журнал Клео.ру. Однако, несмотря на ухудшение состояния, тренер предпочитает избегать стационарного лечения.

В последнее время здоровье Татьяны остается нестабильным. Она передвигается на инвалидном кресле, но продолжает активно участвовать в различных проектах. Например, Тарасова принимает участие в популярном шоу "Ледниковый период", где ее эмоциональная вовлеченность, возможно, создает дополнительную нагрузку на организм.

К сожалению, на состояние фигуристки могли повлиять и недавние трагические события. На днях в авиакатастрофе в Вашингтоне погибла ее ученица Инна Волянская. Эта потеря глубоко затронула Тарасову: "Я не стою на ногах... Инна была моей девочкой, я крестила ее дочь", — делилась она своими чувствами.

Близкие и коллеги Татьяны надеются на ее восстановление и продолжение активной деятельности. Тем не менее, врачи настоятельно рекомендуют уделять больше внимания отдыху и регулярному медицинскому наблюдению.