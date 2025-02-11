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Вторник 11 февраля

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Иван Янковский раскрыл главный секрет претендующего на "Оскар" Юры Борисова

Иван Янковский раскрыл главный секрет претендующего на "Оскар" Юры Борисова
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Онлайн-кинотеатр "Окко" представил сериал "Аутсорс", который может считаться главным в этом сезоне. Корреспондент "Дни.ру" встретился на премьере с исполнителем главной роли Иваном Янковским.

"Это один из моих любимых проектов, я получил незабываемое удовольствие, работая над ним, – говорит Иван. – Мне запомнились и съемки на Камчатке, и в Абхазии. Я просто люблю сложнопостановочные вещи, которые выходят на тяжелый диалог со зрителем и выводят его из зоны комфорта. Важно, чтобы у зрителей были силы закончить это непростое и болезненное некомфотное путешествие".

Сегодня Иван Янковский приступил к работе уже над следующей картиной. В исторической драме "Битва моторов" ему предстоит играть с претендующим на "Оскар" Юрой Борисовым.

"Супер! Здорово!" меня всегда была мечта поработать с Юрой, как-то повзаимодействовать, – признался Янковский. – К сожалению, до этого не получалось. Юра — огромной души человек, большущий профессионал. Я дико счастлив оказаться с ним на одной площадке и собственно вместе что-то создать".

Объяснил он и причину сегоднешней пулярности Борисова: "Он очень честный. Очень конкретный. Он очень правдивый и очень любит то, чем он занимается. Мне кажется, все что с ним происходит — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В чем он безусловно прекрасен".

Напомним, Юра Борисов 23 января получил номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2025, 23:13
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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