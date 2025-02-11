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Ковальчук получает поздравления с беременностью после свадьбы с Харламовым

Ковальчук получает поздравления с беременностью после свадьбы с Харламовым
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Гарик Харламов и его жена Екатерина Ковальчук спровоцировали волну слухов о возможной беременности актрисы.

Гарик Харламов и его жена Екатерина Ковальчук спровоцировали волну слухов о возможной беременности актрисы. Фанаты звезды сериала "Беспринципные" активно обсуждают эту тему после того, как Катерина опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

На снимках она предстала в элегантном черно-белом наряде, отмечает женский журнал Клео.ру. Однако особое внимание привлек момент, когда артистка держит руку на животе.

Это жест вызвал бурные обсуждения среди подписчиков. Некоторые сочли, что супруга Гарика Харламова находится в интересном положении. Нашлись даже те, кто стал поздравлять актрису с беременностью.

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: соцсети

Несмотря на активные спекуляции, сама Екатерина пока не подтвердила и не опровергла эти слухи. Это вполне естественно для знаменитостей, которые часто предпочитают хранить такие радостные события в тайне до последнего момента.

Напомним, что Екатерина и Гарик узаконили свои отношения в конце прошлого лета. Этот брак стал первым для Ковальчук, в то время как для Харламова он уже третий.

Ранее комик был женат на Юлии Лещенко и актрисе Кристине Асмус, с которой у него осталась дочь Настя. Развод с Асмус в свое время стал предметом активных обсуждений, но сейчас бывшие супруги смогли наладить дружеские отношения.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2025, 11:37
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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