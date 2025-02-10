От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль

Премьера этно-оперы "Князь Владимир" оказалась во многом символичной. Она состоялась в день юбилея написавшего ее композитора Игоря Матвиенко и в день памяти Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря исполнившего главную партию SHAMANа. А еще она прошла в Кремле – святом для каждого россиянина вместе, рядом с которым стоит памятник крестителю Руси Владимиру Великому, о жизни которого и рассказывает спектакль.

Около 40 миллионов рублей государственных и частных вложений, 12 лет работы, 10 месяцев сводных репетиций, 350 костюмов, 150 артистов в труппе, 60 музыкантов – цифры и размах у этой постановки внушительные. Но ее главная ценность в том, что она рассказывает нам про нас, наши корни, культуру и религию.

Фабула рок-оперы была создана на основе "Повести временных лет", "Записки" о путешествии на Волгу Ибн-Фадлана, сагах "Четыре норвежских конунга на Руси" Джаксона. И речь в спектакле идет о том, как христианская вера на Руси пришла на смену язычеству, как был взят Киев, какие братоубийственные войны шли в ту пору.

Внимательный зритель легко проведет исторический параллели, заметит цикличность тех или иных событий, найдет первопричины того, что происходило в истории потом. Будем честными: события, которые случились в X веке большинство из нас знает плохо – почему крестили Русь, к чему этому привело. Поэтому создатели этно-оперы "Князь Владимир" и решили в увлекательной современной форме рассказать про это.

Интересно, что едва ли не главной музыкальной тема спектакля стала музыка из песни "Конь" на музыку Игоря Матвиенко, которую группа "Любэ" поет с 1994 года. А ее бессменный солист Николай Расторгуев спел в этой опере партию христианского мученика Федора Варяга, который, по сюжету, был сподвижником князя Владимира и, собственно, сподобил его самого креститься.

В реальности, правда, дело обстояло несколько иначе – Федор и его сын Иоанн были убиты язычниками, став первыми известными мучениками на Руси за веру. По церковному преданию, Владимира потрясло мужество, с которым Феодор Варяг в одиночку противостоял толпе разъяренных язычников, и которое могло быть явлено лишь при защите правого дела. Поэтому он и решил принять христианство.

Возвращаясь к музыкальному рисунку постановки, стоит отметить разнообразие стилей, жанров и направлений, которые были использованы здесь – хип-хоп, рок, речитатив, академический вокал, баллады, напевы на гуслях. Музыка здесь – полноценный герой.

Главную партию – партию Князя Владимира – поет самый русский, самый патриотичный и самый родной певец страны SHAMAN. Мы знаем, что он – талантливый композитор, поэт, певец. Теперь же открыли его и как харизматичного театрального актера. Причем петь сложнейшие вокальные партии ему надо было в многослойных одеждах из шкур и кожи под жаркими софитами Кремлевской сцены. И не только петь, но и летать на подвесах над сценой, плавать в древнерусском корабле.

Не стоит думать, что на сцене был идеализированный безгрешный святой. Мы увидели его, прежде всего, человеком – с пороками, недостатками. Любил выпить, грешил, имел много жен (по официальным данным у него было тринадцать сыновей и не менее десяти дочерей) и даже наложниц, среди которых была даже беременная вдова его брата Ярополка. Известно, что Владимир изнасиловал будущую супругу Рогнеду на глазах ее родителей, а затем убил ее отца и двух братьев. Не даром же до крещения Руси его называли "великим распутником".

Все это авторы не стали умалчивать при создании либретто. В итоге получился смелый и честный спектакль о непростом пути к вере, о человеческих слабостях и пороках и о свете, который в итоге всегда побеждает тьму.