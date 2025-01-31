Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Иглесиаса

Анна Курникова завершила спортивную карьеру в 21 год.

Знаменитая в прошлом теннисистка Анна Курникова давно не появлялась на страницах таблоидов. Став матерью троих детей от Энрике Иглесиаса и завершив спортивную карьеру, она предпочла тихую неприличную жизнь вдали от камер.

Поклонники с жадностью ловят любую новость о семье этой звездной четы. Недавно папарацци запечатлели Анну вместе с дочерьми. Но внимание фанатов привлекло инвалидное кресло, в котором восседала бывшая спортсменка. Помощница катила коляску, а дети играли рядом.

Пользователи Сети быстро распространили загадочное фото и задались вопросом, какая беда могла произойти с Курниковой и почему она оказалась в инвалидном кресле. Поклонники 43-летней Анны очень обеспокоены, увидев, что звезда не может ходить без посторонней помощи. На снимке также видно, что на ногу избранницы Иглесиаса надет большой ортопедический ботинок, а на пальце руки – бандаж. Фанаты предположили, что их любимица достаточно серьезно пострадала.

Напомним, свою карьеру Анна завершила в 2003 году из-за сильных болей, которые она испытывала вследствие травм. Немного ранее она закрутила роман с испанским исполнителем Энрике Иглесиасом. Они вместе уже 24 года и воспитывают троих детей. Новостей о браке пары не поступало, однако брат певца утверждает, что они поженились.