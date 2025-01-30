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Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости

Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости
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Игорь Николаев недавно сделал значительный шаг в своей жизни. Известный российский композитор и певец продал свою квартиру в знаменитой башне Трампа в Майами.

Это стало частью его решения изменить свой образ жизни и переехать в Дубай, где он уже приобрел новую недвижимость. В этом году Николаев отметил свое 65-летие в ОАЭ вместе с молодой женой Юлей Проскуряковой и дочкой Вероникой.

По словам друзей Игоря, продажа квартиры была вынужденной мерой. После перенесенной операции на сердце и снижения доходов от гастролей, артист не смог больше тянуть финансовые нагрузки, связанные с содержанием недвижимости в США.

Игорь Николаев. Фото: Феликс Грозданов

Высокие налоги и коммунальные платежи оказались непосильными, особенно в условиях нестабильного рынка. Николаев стал одним из первых российских звезд, кто инвестировал в недвижимость в Майами в 90-е годы, и теперь, спустя несколько десятилетий, решил избавиться от этого актива.

Сейчас рынок недвижимости в Дубае становится все более привлекательным для инвесторов. Как отмечают эксперты, стоимость элитных квартир в этом регионе за последний год возросла на 3 миллиона рублей. Стас Михайлов также решил вложиться в недвижимость Дубая и даже начал заниматься продажей квартир, что свидетельствует о растущем интересе российских артистов к этому направлению.

Николаеву удалось продать свои квартиры по рыночной цене, что также является важным моментом в свете ожидаемого падения цен на американскую недвижимость. Риелторы прогнозируют, что в ближайшие два года рынок может столкнуться с кризисом — это подтверждает правильность решения российского артиста.

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2025, 21:57
Игорь Николаев. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

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