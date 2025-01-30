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Четверг 30 января

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Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме

Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме
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Внимание общественности привлекла младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной. Теона случайно раскрыла, сколько денег ей подарили на девятилетие, что вызвало бурю эмоций у ее матери.

В одном из видео, размещенном в блоге Ксении, она записала разговор с дочерью, в котором та делилась своими планами на будущее. Во время записи Ксения поинтересовалась, на что Теона собирается потратить свои "бабосики".

На это девочка с радостью ответила, что уже придумала, что купит. Однако затем она неожиданно произнесла фразу, которая шокировала маму.

"У меня один миллион 160 тысяч рублей", — заявила она.

Ксения Бородина. Фото: соцсети

В этот момент Ксения не смогла сдержать своего удивления и возмущения. "Зачем ты всем рассказываешь?", — воскликнула она, заметив, как Теона без задней мысли делится информацией о своем состоянии. Девочка, осознав, что сказала лишнее, прикрыла рот рукой.

Такое откровение стало настоящей сенсацией для подписчиков Бородиной. Многие начали обсуждать не только сумму подарка, но и то, как открыто девочка говорит о деньгах. Ксения воспитывает двух дочерей от разных мужчин: старшую Марусю от брака с бизнесменом Будаговым и Теону от известного предпринимателя Курбана Омарова.

Сейчас у Бородиной новая глава в личной жизни — она снова собирается замуж. Ее избранник Николай Сердюков сделал предложение в конце 2024 года. Однако многие поклонники и подписчики выражают скептицизм относительно его намерений. Некоторые считают, что у Николая могут быть меркантильные цели, так как он оказался в окружении знаменитостей.

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2025, 19:12
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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